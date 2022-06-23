Harry Potter kitabına rekor fiyat: 4,6 milyon liraya satıldı

JK Rowling tarafından imzalanan Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın ilk baskısından bir koya 220.800 sterline (yaklaşık 4,6 milyon lira) satıldı.

Sozcu.com.tr

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25 yıl önce JK Rowling tarafından Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın ilk baskısı hediye edilen iki kız kardeş, bugün rekor bir fiyata kitaplarını sattılar. Rowling, basılan ilk 500 kitaptan biri olan kitabın bir nüshasını iki genç akrabasına iletmek üzere Edinburgh’deki komşusuna verdi. Hatta üzerine “Jenny ve Lucy’ye, en iyi dileklerimle, JK Rowling” yazdı.

6 Eylül 1997 tarihli imzaya sahip nadir bulunan kopyaya değer veren kardeşler, ayrıca bir kitap alıp Rowling’in imzalı kitabı özenle 25 yıl sakladılar. Ancak geçtiğimiz günlerde Bonhams Müzayede Evi aracılığıyla bu özel kitabı satışa çıkardılar.

500 ÖZEL KOPYA

Dünyada adeta bir fenomen haline gelen serinin ilk kitabının birinci baskısı oldukça düşük bir sayıya sahipti. Kütüphanelere ve okullara 300 kopya verildi ve geri kalan 200’ü de özel kişilere geçti. Bu yüzden de kitabın özellikle Rowling tarafından imzalanan bu kopyaları oldukça özel…

Daha önce de bu baskıya ait kopyalar rekor fiyatlara satılmıştı. Haziran 2020’de Edinburgh’de satılan bir kopya için 125.000 pound (yaklaşık 2,6 milyon lira), Aralık 2021’de ABD’de Dallas’ta da başka bir kopyaya 356.000 sterlin (yaklaşık 7,5 milyon lira) verilmişti.

BİRLEŞİK KRALLIK’TA YENİ BİR REKOR

Bonhams’ın güzel kitaplar ve el yazmalarının başkanı Matthew Haley şunları söyledi: “Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın ilk basımları artık modern edebiyatın en çok arzu edilenleri arasında yer alıyor. Bu örnekte olduğu gibi, mükemmel durumda olduklarında ve J. K. Rowling tarafından imzalandığında daha da arzu edilirler, bu yüzden yeni bir Birleşik Krallık rekoru kırmasına şaşırmadım.”

Bonhams uzmanı Luke Batterham da şunları ekledi: “JK Rowling bunu imzaladığında kitap henüz bir fenomen haline gelmemişti. Bu kopyayı Edinburgh’deki yakın bir komşusuna verdi. Okudukları ikinci bir nüshaları var bu yüzde bu nüshanın bozulmamış bir şekilde tutulduğuna inanıyorum.”

Harry Potter ve Felsefe Taşı bugüne kadar 120 milyondan fazla sattı.

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