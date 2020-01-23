Harvey Weinstein ilk kez hakim karşısında

Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 75'ten fazla kadının tecavüz ve cinsel tacizle suçladığı film yapımcısı Harvey Weinstein ilk kez hakim karşısına çıktı.

ABD’li film yapımcısı Harvey Weinstein, hakkında açılan ve müebbet hapis istemiyle yargılandığı kamu davasında ilk kez hakim karşısına çıktı. Weinstein, kendisine yöneltilen suçlamaları hala reddediyor.

İlk duruşmada savcı Meghan Hast, Weinstein’ı “Cinsel saldırgan” olarak tanıttı ve yapımcının sektördeki gücünü kullanarak tüm şikayetleri susturduğunu söyledi.

Açılış konuşmasında savcı Hast, “Karşınızda oturan adam sadece Hollywood’un en etkili isimlerinden biri değil. O bir tecavüzcüydü. Sektördeki gücünü ve prestijini kullanarak şikayetleri susturdu. Bu mahkeme salonunda dinleyeceğiniz kadınlar birbirlerini tanımasa da her biri aynı utanç ve aşağılanmayı yaşadı” dedi.

Weinstein’ın savunma avukatları ise ilişkilerin rızaya dayalı olduğunu savunuyor. Davanın ise mart ayında sonuçlanması bekleniyor.