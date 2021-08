Hayta Ailesi zeytinyağında dünya markası

“Madrid’deki fuarda zeytinyağının 40’tan fazla türevini gördük. Biz de ambalaj çalışmalarına başladık. Ama her şeyden önce kaliteli bir ürün sunmamız gerektiğini farkettik”.

AHMET KAYA

Kilisli Ali ve Ayşegül Hayta çifti, ürettikleri zeytinyağını satma girişiminden sonuç alamayınca, yurt dışı pazarları mercek altına aldı. İspanya, Yunanistan ve İtalya gibi ülkelerde zeytinyağına çok katma değerli yaklaşıldığını belirleyen ve ihracata yönelme kararı alan aile, işe tersinden başlayıp önce pazarları inceledi. Ardından, kiralık makineyle ürettikleri zeytinyağlarıyla İtalya'da dünya birinciliği, Japonya ve İngiltere'den gümüş madalya kazandı. Amerika, Kanada, Almanya, İsveç'te ürünleri satılan Masmana markasının kurucuları Hayta çifti, Masmana'nın başarı öyküsünü SÖZCÜ'ye anlattı.

KALİTESİNDEN EMİN OLDUK

Yemeklik zeytinyağında farkındalık oluşturamayacakları gerçeğiyle yüzleştiklerini belirten Ali ve Ayşegül Hayta, bunun üzerine Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Doç. Dr. Mücahit Özkaya ile çalışmaya başladıklarını ve daha katma değerli, az ama iyi kalitede zeytinyağı yapma yolunda adımlar attıklarını belirterek şunları söyledi: “Bu arada makine bulamadık. Muğla'dan butik bir makineyi yükleyip Kilis'e getirdik. Kilis'in farklı bölgelerinden birtakım zeytin numuneleri alıp sınıflandırdık. Böylelikle hangi bölgenin zeytin yağının kaliteli olduğunu belirleyecektik. Bununla ilgili Aydın Ticaret Borsası'nda testler yaptırdık. Buradan gelen sonuçlar çok iyiydi. Türkiye'deki pek çok zeytin kalitesinin üzerinde sonuç geldi. Böylelikle zeytinyağının kalitesi konusunda emin olduk.”

İTALYA'DAN MAKİNE SİPARİŞİ

Ali ve Ayşegül Hayta, ‘Zeytin yağı çıkarılan, hasadı yapılan yer' anlamındaki Masmana'nın bir Türk ismiyle dünya markası olma yolundaki çalışmalarının sürekli devam edeceğini belirttiği açıklamasını şöyle sürdürdü: “Üretim süreçlerini kontrol edebilecek, yağ yapabileceğimiz makineye ihtiyacımız olduğunu gördük. İtalya'dan bir butik makine sipariş verdik. İnşallah önümüzdeki sezon kendi makinemizde, zeytinyağımızı işleyecek durumda olacağız. Zeytinyağında dünyanın en iyi pazarı Amerika'dan işe başladık. Amerika'ya kendi markamızla ürün gönderiyoruz ve oradaki iş ortağımız Amazon Amerika üzerinden bizim ürünlerimizin satışını yapıyor. Masmana'yı Amerika'da marka tescili yaptırdık. Amerika, Almanya, İsveç, Kanada'ya ürün gösteriyoruz. Hedefimiz Amazon üzerinden dünyadaki tüm tüketicilere ürünlerimizi ulaştırmak. Altyapı sürecini yakın bir zamanda tamamladığımızda, dünyanın herhangi bir ülkesinde oturan birisi Amazon üzerinden ürünümüzü alabilecek”.

ASIRLIK ZEYTİN AĞAÇLARINA ‘CAN' OLUYORLAR

Hayta Ailesi, bir yandan bölgede katma değer sağlayan zeytinyağı üretimi için üstlendiği misyonunu yerine getirmeye çalışırken diğer yandan da yakacak odun yapılmak üzere kesilme aşamasındaki asırlık zeytin ağaçlarına can oluyor. Bu işin sorumlusu ise firmanın aynı zamanda tasarım sorumlusu olan Ayşegül Hayta. Yaptıklarını anlatırken ağaçlardan birer baba, anne şefkatiyle söz eden Ayşegül Hayta, bölgede nerede olursa olsun yaşlı ağaç söküldüğünü duydukları her yere koştuğunu ve bunları satın alarak Masmana Park'a diktiklerini anlattı. Bu ağaçlara yeniden can verdikleri anki mutluluklarının kelimelerle anlatılamayacağını belirten Ayşegül Hayta şunları söyledi: “Zeytin, mukaddes dinler tarafından kutsal sayılmış bir ağaç. Biri 345 yıllık 40'ın üzerinde asırlık zeytin ağacı diktik. Devlet Hastanesi'nin bahçesinden sökülen, yaşları 25-30 arasında değişen 105 zeytin ağacını yakacak odun olmaktan son anda kurtardık ve can verdik. Bu ağaçlar yaşlı ve meyve vermez. Ama, vefayı unutmamak lazım. O ağaçlar yıllarca insanlara gölge etti, meyve verdi. Bize düşen de onları hep yaşatmak”.

BİR ALTIN, İKİ GÜMÜŞ MADALYA

Ürettikleri zeytinyağının kalitesinin uluslararası seviyesini belirlemek için zeytinyağında söz sahibi ülkelerdeki yarışmaları takibe başladıklarını kaydeden Hayta çifti, bu aşamayı ise şöyle anlattı: “Yurt dışındaki değerlendirmelerden, zeytinyağımızın acılık açısından iyi, meyvelik açısından biraz zayıf olduğu yolunda cevaplar geldi. Bu bizim için iyi bir sonuçtu. İtalya'daki bir yarışmadan altın madalya kazandık. Japonya çok zor ve önemsediğimiz bir pazardır, oradan gümüş madalya aldık. Bir gümüş madalya da İngiltere'den aldık. Dördüncü yarışma İspanya'da. Oradan da madalya bekliyoruz. İnşallah derece alacağız. Bu ödüller bizim doğru yolda olduğumuzu gösterdi.”