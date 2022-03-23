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Hersek Lagünü’nde kuş türü sayısı 240’a yükseldi

Yalova'daki Hersek Lagünü'nde yapılan son sayımda tespit edilen orman toygarı ile kuş türü sayısı 240'a çıktı.

Yayınlanma: 13:08 - 23 Mart 2022 Güncellenme:
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Hersek Lagünü’nde kuş türü sayısı 240’a yükseldi

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Hersek Lagünü’nde, orman toygarı kayıt altına alındı. Böylece Türkiye’nin yüz ölçümü en küçük, kuş popülasyonu açısından da en yoğun lagünü olan Hersek Lagünü’nde kuş türü sayısı 239'dan 240’a yükseldi.

Kış göçmeni kuşların yavaş yavaş göç etmeye hazırlandığı bu günlerde Hersek Lagünü, hava şartlarına bağlı olarak farklı ötücülere de ev sahipliği yapıyor.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, ulusal ve uluslararası kuş gözlemcilerinin, fotoğrafçıların ve doğaseverlerin nadir türlere ev sahipliği yapan lagüne ilgisinin arttığını belirtti. (İHA)

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