Tüm gebelerin % 70-85'inde görülen, ciddi ve tedavisi zor bir hastalıktır. Bulantı ve kusma şekli olup gebelik kusmalarının %0.5-2'lik oranını kapsayan Hiperemezis gravidarum nedir? Belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Hiperemezis Gravidarum (HG), hamilelik hastalık spektrumunun en ucunda bir durumdur. Gebelik rahatsızlığı olan kadınların % 1’ini etkiler ve hastalar için çok zayıflatıcıdır. Peki, Hiperemezis gravidarum nedir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

HİPEREMEZİS GRAVİDARUM (HG) NEDİR?

Hiperemezis gravidarum, ciddi mide bulantısı, fazlaca kusma, kilo kaybı ve elektrolit bozukluğu ile karakterize bir durumdur. Hafif vakalar diyet değişiklikleri, dinlenme ve antasitler ile tedavi edilir. Daha ciddi vakalar genellikle hastanede kalmayı gerektirir, böylece anne intravenöz yoldan sıvı ve beslenme alabilir. Bu sorunu çözmek için önce sağlık uzmanınıza danışmadan herhangi bir ilaç kullanmayın.

Bu ciddi mide bulantısının hormon seviyelerindeki bir artıştan kaynaklandığına inanılmaktadır; Ancak, mutlak neden hala bilinmemektedir. HG semptomları genellikle gebeliğin 4-6 haftasında görülür ve 9-13 hafta arasında zirve yapabilir. Kadınların çoğu, 14-20. Haftalar arasında biraz rahatlama yaşamaktadır, ancak hamile kadınların % 20’sinde hamileliğinin geri kalanında hiperemez için bakım gerekebilir.

HİPEREMEZİS GRAVİDARUM NEDENLERİ

Hiperemezis gravidarumun kesin nedeni bilinmemektedir. Hiperemezis gravidarumun nedeni ile ilgili bazı teoriler arasında gebelik hormonu dengesizlikleri, B vitamini eksikliği; hipertiroidizm; mideyi etkileyen kasların elektriksel özelliklerinde anormallikler ile birlikte ortaya çıkan gastroözofageal reflü (gastrik ritmiler); Helicobacter Pylori enfeksiyonları; psikolojik faktörler; ve karbonhidrat metabolizmasındaki bozukluklar yer almaktadır.

Hiperemezis gravidarum çoklu gebeliklerde (ikiz veya daha fazla) ve migrenli kadınlarda daha yaygındır. Ailesinde hiperemezis gravidarum öyküsü olan veya daha önceki bir hamilelikte bu durumu yaşayan kadınların gelecekteki hamileliklerde Hiperemezis gravidaruma sahip olma olasılığı daha yüksektir.

HİPEREMEZİS GRAVİDARUM BELİRTİLERİ

– Ağır mide bulantısı ve kusma

– Yiyeceklerden tiksinme

– Gebelik öncesi kilonun % 5 veya daha fazla kaybı

– İdrarda azalma

– Baş ağrısı

– Bilinç bulanıklığı

– Bayılma

– Sarılık

– Aşırı yorgunluk

– Düşük kan basıncı

– Hızlı kalp hızı

– Cilt elastikiyeti kaybı

– Anksiyete ve depresyon

– Dehidrasyon

HİPEREMEZİS GRAVİDARUM TEDAVİSİ

Hyperemesis gravidarum’u önlenmek için bir yol yoktur. Bazı durumlarda, hiperemezis gravidarum o kadar şiddetlidir ki hastanede yatış gerekebilir. Hastane tedavisi aşağıdakilerin bir kısmını veya tümünü içerebilir:

İntravenöz sıvılar (IV): Hidrasyon, elektrolitler, vitaminler ve besin maddelerini geri yüklemek için

Tüple besleme:

– Nazogastrik: Burun ve mideden geçen bir tüp aracılığıyla besinleri geri yükler.

– Perkütan endoskopik gastrostomi: Besinleri karın içinden ve mideden geçen bir tüp vasıtasıyla geri yükler; cerrahi işlem gerektirir.

İlaçlar: Gerekli olan ilaçların verilmesi.

Evde tedavi yöntemleri:

Yatak istirahati: Bu rahatlık sağlayabilir, ancak çok fazla yatak istirahati nedeniyle kas ve kilo kaybının etkilerinin farkında ve dikkatli olunmalıdır.

Akupunktur: Mide bulantısını azaltmak için baskı noktaları.,

Zencefil veya nane

İlaçlar: Doktorunuz daha az kusmanıza yardımcı olacak bir veya daha fazla ilaç yazabilir.

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