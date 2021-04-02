İki üniversite bitirdi, aradığı huzuru köyünde buldu

İlkokul, ortaokul ve liseyi İstanbul’da okuyan Oytun Sefa Tengiz, İzmir Ege Üniversitesi’nde Otomotiv Teknolojisi bölümünü, ardından da Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde İşletme bölümünü bitirdi. İstanbul’da özel bir üniversitede Endüstri Mühendisliği bölümüne başlayan Tengiz, 2017 yılında okulunu ve ailesini İstanbul’da bırakıp baba memleketi Denizli’nin Buldan ilçesine döndü.

ORGANİK TARIM YAPIYOR

Buldan’ın Tekke mevkiinde dedesinden kalan 40 dönümlük tarlayı işleyeme başlayan Tengiz, ortağı Abdullah Kızıltepe ile küçük ve büyükbaş hayvan yetiştirmeye başladı. Tarlanın bir bölümünü organik tarıma ayıran genç girişimci, giderek hayvan sayısını da arttırdı.

Şehir hayatını bırakıp köye yerleşen Tengiz, hayatını doğal yaşama adadı, organik tarım konusunda kendisini geliştirdi. Şimdilerde ise kentteki vatandaşlara tarlasında yetiştirdiği ürünleri ve hayvanlarını satarak hayatını devam ettiriyor.

“İNSANLARDAN SIKILDIM”

Tengiz, İstanbul’da kalabalıktan ve şehir hayatından sıkıldığı için memleketine döndüğünü söyledi. Yaşamaktan burada daha çok zevk aldığını dile getiren Tengiz, “İstanbul gibi çok büyük ve kalabalık bir şehirde doğdum, büyüdüm. 27 yaşıma kadar da hep Türkiye’nin en büyük şehirleri İstanbul ve İzmir’de yaşadım. Zamanla kalabalığın bana iyi gelmediğini fark ettim, insanlardan sıkıldım. Büyük şehirlerde insanlar arası iletişim, yardımlaşma ve kültürel bağlar neredeyse kalmamış. Köy hayatında daha mutlu olacağımı düşündüm. 2017’de okulumu ve ailemi İstanbul’da bırakıp Buldan’a döndüm, sonradan babam da Denizli merkeze yerleşti” diye konuştu.

“HAYVANLARLA UĞRAŞMAK BANA HUZUR VERİYOR”

Köyde daha mutlu bir hayat yaşadığını aktaran Tengiz, “Burada günlerim daha eğlenceli geçiyor. Toprakla ve hayvanlarla uğraşmak bana huzur veriyor. Ortağım Abdullah Kızıltepe ile beraber tarlamızı işliyoruz, çeşit çeşit ürün yetiştiriyoruz. Organik tarım işine da başladık. Burada yetiştirdiğimiz doğal ürünleri Buldan’da satıyoruz. Çevre ilçelerden ve Denizli merkezden de müşterilerimiz var. Hayvancılık konusunda da kendimizi geliştiriyoruz. Küçük ve büyükbaş hayvan sayımız artıyor. Onlarla ilgilenmek bizi mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.