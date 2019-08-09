Hamilelik belirtileri kişiden kişiye değişmekte ve erken belirtileri herkeste farklı yaşanmaktadır. Hamileliğin belirtilerini bazıları daha erken hissedebilirken bazıları 1-2 ay geçmesine rağmen gebe kaldığını henüz fark edemiyor. Tabi farklı belirtiler gibi benzer olanlar da yaşanır. Peki, İlk hafta hamilelik belirtileri nelerdir? İşte kendinize sormanız gereken sorular...

Son adet dönemi hamileliğin ilk haftası olarak belirlenebilmekte ve doğum, adet tarihin ilk günü olarak hesaplanmaktadır. Hamileliğin ilk haftası henüz bebek vücudunuzda tam olarak oluşmamıştır ama yumurtlama için hazır bir haldedir. Rahimde kalınlaşma gerçekleşerek döllenmiş yumurta için anne karnında hazırlık yapar. Uzmanlara göre gebeliğin ilk haftası son adet döneminin başlangıcıdır. Gebelik hesaplanırken son adet tarihiniz baz alınarak hesaplama yapılmaktadır. Regl öncesi her zamankinden farklı duygular veya fizikse durumlar hissediliyorsa gebelik ihtimalinin yüksek olabilir. İlk hafta hamilelik belirtileri arasında en belirgini adet kanaması zannedilen akıntıdır. Yerleşme kanaması adı verilen bu kanamayı bazıları düşük olabileceğinden endişe duyarken bazıları adet kanaması olduğunu düşünerek hamile olmadığını düşünebilirler. Hamileliğin ilk haftasında vücutta ne tür değişimler yaşanır? İşte en sık yaşanan ilk hafta hamilelik belirtileri…

HAMİLELEİKTE İLK HAFTA BELİRTİLERİ

İlk hafta hamilelik belirtilerini merak ediyor olabilirsiniz fakat bu hamilelik belirtileri kişiden kişiye değişmektedir. İlk hafta hamilelik belirtilerinde en sık rastlanılanlardan bir tanesi göğüslerdeki hassasiyettir.

1.Adet gecikmesi

2.Halsizlik ve yorgunluk

3.Göğüslerde yaşanan hassasiyet

4.Uyuma isteği

5.Kokulara karşı duyarlılık

6.Ağızda değişik tat

7.Uyuma isteği

8.Değişen ruh hali

9.Mide bulantıları

10. idrara sık çıkma