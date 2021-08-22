İlmek ilmek motif ormanı

Burçin Orhan, sosyal medyada ‘Motif Ormanı Projesi’ başlattı. 81 ilden yüzlerce kadın projeye dahil oldu. Ormanın merkezinde Atatürk ve Türk Bayrağı yer aldı. Rengarenk deseniyle hayatı simgeleyen, kadınlara adanan Motif Ormanı Kuşadası’nda sergilenmek için gün sayıyor.

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Filmlerden, TV dizilerinden tanıdığımız, ünlü balerin Burçin Orhon, şimdilerde hummalı bir çalışma içinde. Orhon, sosyal medyadaki takipçilerinin katkısıyla şiddete maruz kalan ve öldürülen kadınlar için Aydın Kuşadası'nda “Motif Ormanı” oluşturuyor. Orhon, Motif Ormanı Projesi'nin ortaya çıkış sürecini, amacını anlattı:

MANEVİ BİRLİKTELİK…

“Sosyal medya takipçilerimle aramızda manevi bir birliktelik olsun dedim. Hepsinden bir motif istedim. Renkler özgür, sadece ‘15 santimetre çapında yuvarlak olacak' dedim. Sandığımdan çok daha fazla motif geldi. Benim motifim yok, ben onları birleştiriyorum. Ne renklere karar verdim, ne kusurlu olanları ayırdım. Hatası, doğrusuyla bir orman olsun istedim.”

81 ilden kadınların Motif Ormanı için bir araya geldiğini belirten Orhon, “Motif Ormanı'nın rengarenk görüntüsü hayatı simgeliyor. Şiddete maruz kalan, öldürülen kadınlara adadık. Yaptığım çağrı ve gelen motiflerden anladım ki, insanlar birlik olmayı özlemiş. Sağımda, solumda kim var demeden ormandaki yerlerini arıyorlar” dedi.

Kadınların el emeği, göz nuru Motif Ormanı'nın merkezini elle işlenen Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağı oluşturuyor. Motif Ormanı'nın bittiğinde en az 5 metre eninde, 4 metre boyunda olması öngörülüyor. Motif Ormanı, Kuşadası Belediyesi'nin desteğiyle Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nın duvarında sergilenecek.