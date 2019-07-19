İmam gitti sarığı sahipsiz kaldı

Eskişehir, Seyitgazi'de; cemaatinden 79 yaşındaki bir vatandaşla tartışıp ilçedeki bir başka camiye tayin olan cami imamının, tepki olarak tartıştığı kişinin kapısına astığı sarık ortada kaldı. Alıngan imamın yerine atama yapılmayınca cami boş, minare ezansız kaldı... Eski imamın kaçmasına neden olan vatandaş ise Diyanet'e tepki gösterdi. İşte trajikomik olayın detayları...

İlginç olay Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Çukurağıl Mahallesi’nde geçtiğimiz Haziran ayında meydana geldi.

Çukurağıl Cami imamı Ömer Faruk D. ile cemaatten 79 yaşındaki Muharrem Kurt arasında, camiye yardım toplanması konusunda tartışma yaşandı. Cami imamı Ömer Faruk D. ilçe müftülüğüne müracaat ederek başka bir camiye tayin edilmesini istedi. Başka bir camiye imam olarak görevlendirilen imam Ömer Faruk D., mahalleden taşınırken, sarığını tartıştığı Muharrem Kurt'un kapısına astı. Kurt, sabah namazını kılmak için evden çıkacağı sırada kapısında imamın sarığı ile karşılaştı.

Kapısına sarık asılan Kurt, cami imamı ile caminin ihtiyaçları, bakımı ve onarımları konusunda anlaşmazlıklar yaşadıklarını söyledi.

SARIKLA BİRLİKTE ESKİŞEHİR’E GELDİ

Aradan geçen bir buçuk aydan beri camilerine bir imam atanıp sarığı teslim etmek için bekleyen Kurt, camilerine imam atanmaması üzerine soluğu şehir merkezinde aldı. Cami imamının evinin bahçe kapısına astığı sarığı alarak Eskişehir'e gelen Muharrem Kurt, derdini anlatacak hiçbir yetkili bulamadı. İki aydır mahallelerinde bulunan caminin kilitli olduğuna tepki gösteren Kurt, “Camimizde bir buçuk aydır ezan okunmuyor. İlçe müftülüğüne durumu defalarca bildirdim. Camimiz imamsız kaldı. Ölen birisi için sala verecek kimse dahi yok. Kapıyı kilitleyen imam giderken de sarığını kapıma asmış. Sarık elimde kaldı. Sarığı teslim etmek için çalmadık kapı bırakmadım. Ama verecek kimse bulamıyorum. Devletin malını bile teslim almıyorlar. Mahallemize acilen bir imam görevlendirilmesini istiyoruz” dedi.