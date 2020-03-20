İnfertilite nedir? Belirtileri ve tedavisi…

Kadınlarda en yaygın nedeni yumurtlama bozukluğu olan; ilerlemiş yaş, polikistik over Sendromu, erken menopoz, tüp tıkanıklığı, vajinismus, endometriozis ve yumurta rezervi düşüklüğü (Amh) gibi faktörlerin etken olduğu infertilite nedir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

İNFETİLİTE (KISIRLIK) NEDİR?

Bir çiftin 12 ay boyunca düzenli cinsel ilişkiye girdiği ve korunma yöntemi uygulamadığı halde hamile kalamama durumudur. Daha önce hiç gebelik oluşmamışsa primer (birincil) infertilite; canlı doğumla sonuçlansın ya da sonuçlanmasın en az bir gebelik oluşmuş ise sekonder (ikincil) infertilite olarak adlandırılmaktadır.

İnfertilitenin öncelikle kadın ile ilişkili bir sorun olduğu yaygın bir varsayımdır. Ancak, gerçekte infertilite vakalarının sadece üçte biri sadece kadınla ilişkilidir. İstatistiksel olarak, infertilite problemlerinin üçte biri de erkekle ilgilidir ve geri kalan üçte biri ise hem partnerleri hem de bilinmeyen nedenleri içeren doğurganlık faktörlerinin bir kombinasyonudur.

Kadına bağlı infertilite nedenleri:

– Yumurtlama bozuklukları

– İlerlemiş yaş

– Düzensiz adet döngüsü

– Polikistik Over Sendromu

– Erken menopoz

– Fallop tüplerinin tıkanıklığı ya da yapışıklığı

– Vajinismus

– Endometriozis (çikolata kisti)

– Yumurta rezervi düşüklüğü (Amh)

– Kanser öyküsü ve kanser tedavisi

– Tiroid problemleri

– Geçirilmiş enfeksiyonlar ya da karın içi operasyonlar

– Obezite

– Aşırı sigara ve alkol tüketimi

Erkeğe bağlı infertilite nedenleri:

– Sperm sayısının ve hareketinin azalması

– Spermin yapısal problemleri

– Şiddetli oligospermi ve azospermi

– Varikosel

– Hormonal nedenler

– Erkek infertilite tedavisi

– Genetik hastalıklar

– Sifiliz, gonore gibi hastalıklar

– Çocukluk çağında geçirilen ateşli hastalıklar, ergenlikte kabakulak gibi hastalıklar

– Şeker hastalığı

– Testosteron eksikliği

– Aşırı sigara ya da alkol tüketimi

İNFETİLİTE (KISIRLIK) BELİRTİLERİ

– Adet düzensizlikleri ya da hiç adet olamama

– Adet dönemlerinde şiddetli ağrı ve sancıları görülmesi bunun yanında yoğun ve fazla kanama olması

– Hamile olunmaması halinde memelerden süt gelmesi

– Aşırı kilo ve hormon bozukluğuna da bağlı olabilecek aşırı tüylenme ve akne problemi

– Erkeklerde sertleşme ve boşalma ile ilgili sorunlar

– Testislerde ağrı şişlik ya da şişme

– Erkeklerde çok az meni olması

– Genç çiftlerin 2 yıl korunmamalarına rağmen gebelik görülmemesi

– 35 yaş üstü çiftlerin korunmamalarına rağmen 1 yıl içinde gebelik görülmemesi

İNFETİLİTE TEDAVİSİ

Tedavi, gebe kalmak isteyen kişinin yaşı, infertilitenin ne kadar sürdüğü, kişisel tercihler ve genel sağlık durumu gibi birçok faktöre bağlıdır. Tüp bebek (In-vitro fertilizosyon) en çok bilinen fertilite tedavisidir ancak doğal yollardan gebe kalmakta zorluk çeken çiftlere önerilecek daha farklı tedavi yöntemleri de mevcuttur.