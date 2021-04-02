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İoannis Hoca kurtarılamadı

Gökçeada'da yakalandığı corona virüsü nedeniyle durumu ağırlaşınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle kent merkezine sevk edilen matematik öğretmeni İoannis Kutidis, hayatını kaybetti.

Güncellenme: 12:47, 02/04/2021
Hayat HaberleriYaşam
İoannis Hoca kurtarılamadı

Yunanistan’dan 1 yıl önce Gökçeada’ya gelip, Tepeköy’deki Özel Rum Lisesi’nde matematik öğretmeni olarak göreve başlayan İoannis Kutidis ile aynı okulda İngilizce öğretmeni olan eşi Eleftheria Alexiadou corona virüsüne yakalandı.

Adadaki hastanede tedaviye alınan çiftten, solunum güçlüğü çekmeye başlayan İoannis Kutidis’in durumunun ağırlaşması üzerine Çanakkale’ye sevkine karar verildi.

DONANMA HELİKOPTERİ DEVREYE GİRDİ

Fırtına nedeniyle feribot seferleri yapılamadığı için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yardım istendi. İoannis Kutidis, 31 Mart Çarşamba akşamı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait  helikopter ile alınarak, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Ancak İoannis Kutidis doktorların tüm müdahalesine rağmen bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Kutidis, Yunanistan’da toprağa verilecek.

İngilizce öğretmeni eşi Eleftheria Alexiadou’nun sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde istirahat ettiği öğrenildi.
(DHA)

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