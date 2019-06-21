Kadıköy’de 5. Uluslararası Yoga Günü

Hindistan Başbakanı Narendra Modî'nin yaptığı talep doğrultusunda Birlemiş Milletler 2014 yılında Türkiye'nin de içinde bulunduğu 177 ülkenin desteğiyle 21 Haziran tarihini Uluslararası Yoga Günü ilan etti.

5. Uluslararası Yoga Günü Anadolu Yakası resmi etkinliği 21 Haziran Cuma günü Kadıköy Belediyesi Kalamış Parkı Gençlik Merkezi'nde gerçekleşiyor. İstanbul'daki Hindistan Başkonsolosluğu'nun resmi etkinliği Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Yoga Merkezi işbirliğiyle düzenleniyor.

Program ön ve ana etkinlik olmak üzere iki aşamalı planlandı. Saat 13.00 – 19.00 arasında gerçekleşecek ön etkinliklerde “Yoga Nedir?”, “Stres Yönetimi” ve “Yogik Yaşam” adlı söyleşilerin yanı sıra bel, baş, boyun ağrısı ve tansiyon için yoga uygulamaları; döngüsel meditasyon; ileri yaş ve çocuklar için yoga uygulamaları yapılacak.

Etkinliğin 19.00 – 23.00 saatleri arasında sürecek ana etkinlik bölümü ise Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı'nın ve Hindistan Başkonsolosu Purnojyoti Mukherjee'nin açılış konuşmalarıyla başlayacak. Yoga seanslarının devam edeceği etkinlik Hint Dans Grubu'nun gösterisiyle kapanışını yapacak.