Kahverengi kokarca böceği Kadıköylülerin kabusu oldu

Kadıköy'de son zamanlarda artan kahverengi kokarca böceği nedeniyle birçok kişi şikayetçi. Öldürüldüğü zaman kötü koku yayması ile bilinen bu böcek nedeniyle ilaçlama firmalarına talepler de arttı.

İlk kez 2017’de Artvin’de görülen kahverengi kokarca böceği, son zamanlarda İstanbul Kadıköy’de görülmeye başladı. Kadıköy’de bir ok kişi hem kötü kokusu hem de bitkilerine verdiği zarar nedeniyle bu böcekten rahatsız. Sayılarının artması nedeniyle de böcek ilaçlama firmalarına talepler artmış durumda.

Böcek, tarımsal ürünlere de zarar veriyor. Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Murat Kapıkıran, “Çin, Japonya, Kore Yarımadası ve Tayvan’ın endemik böceklerindendir. Yıllar boyunca da başka ülkelere yayılmış bir böcek. Günlük uçuş mesafesi 5 kilometre ile 30 kilometre arasında değişiyor. Türkiye’ye de Gürcistan üzerinden ilk olarak Artvin’den girdi” dedi.

“BİTKİLERİN VERİMLİLİĞİNİ DÜŞÜRÜYOR”

Böceğin 300 tarımsal ürüne zarar verebileceğini söyleyen Kapıkıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Ağız yapısı iğne şeklinde olan bir böcektir. Meyvelerin içine o iğneyi sokarak meyve kalitesinin düşmesine sebep oluyor. Fındıkta acılaşma ve kahverengileşmeye neden oluyor. Domateste ısırdığı bölgelerde saralma yapıyor. Bitkilerin de öz suyunu emerek verimliliğini düşürüyor.

* Meyvelerini içini boşaltarak rekoltesini düşmesine neden oluyor. İnsanlara direkt bir olumsuz etkisi yok, en direkt etkisi gıdada oluşturduğu tahribat dolayısıyla büyük bir etkisinin olduğu söylenebilir.

* 300’e yakın tarım ürününde etkili olabileceği söyleniyor. Dış yüzeyinde kahverengi lekeler var.

* Bütün dünyanın uyguladığı biyolojik mücadele yöntemi olan bir pradatör, yani onu tüketen başka bir tür böceğin çoğaltılarak ona karşı önlem olarak kullanılması gerekir.

* Son zamanlarda iklim değişikliği ve sıcak dönemlerin uzaması nedeniyle artış meydana geldi.

BÖCEK İLAÇLAMA FİRMALARINA TALEPLER ARTTI

Özellike Kadıköy çevresinde sayılarının artması nedeniyle böcek ilaçlama firmalarına da talepler artmış durumda.

Böcek ilaçlama firması sahibi Cevdet Gümüş, “Son 15 gündür Kadıköy’de böyle bir talep alıyoruz. Genelde bitkilerin öz suyu ile beslenen bu böcekler çok hızlı yayılıyor vatandaşlar da çözüm üretemediği için bizi arıyor” diye konuştu.

“ÖLDÜRÜNCE FECİ BİR KOKU YAYIYOR”

Kadıköy’de yaşayan vatandaşlardan Ergin Tansuğ da “İki aydan beri görüyorum. Hemen bir peçete ile alıp atıyorum. Daha önce görmemiştim. Çok kötü bir kokusu var öldürünce feci bir koku yayıyor. O yüzden peçete ile alıp atıyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)