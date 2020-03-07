Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri…

Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri…

Dünya Emekçi Kadınlar Gününde, kadınlar yaşadıkları sorunlara dikkat çekilecek. Dünya Kadınlar Günü’nün gelmesiyle birlikte konuya ilişkin detaylı bilgiye erişmek üzere araştırmalara başlandı. Sevdiklerinin Kadınlar Gününü kutlamak isteyenler de en güzel sözleri ve mesajları araştırıyor. Haberimizde Dünya Kadınlar Günü ile ilgili mesajları ve sözleri bulabilirsiniz.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kapitalizme direnen kadınlar sayesinde ortaya çıktı. 8 Mart 1857'de 40 bin kadın işçi çalışma şartlarının iyileştirilmesi için eylem yaptı. Günümüzde ise kadınlar mücadelelerini birçok ortamda sürdürmeye devam ediyor. Direnen emekçi kadınların bu özel gününü kutlamak için haberimizdeki mesajları onlarla paylaşabilirsiniz. İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları…

DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI

8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 120 kadın işçi can verdi.İşçilerin cenaze törenine 10.000'i aşkın kişi katıldı.

26 – 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında (Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın “Internationaler Frauentag” (International Women's Day – Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.

İlk yıllarda belli bir tarih saptanmamıştı fakat her zaman ilkbaharda anılıyordu. Tarihin 8 Mart olarak saptanışı 1917 Bolşevik Devrimi'nin önderi ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin'in önerisiyle 1921'de Moskova'da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı'nda (3. Enternasyonal Komünist Partiler Toplantısı) gerçekleşti. Adı da “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” olarak belirlendi. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında sosyalizmin yayılmasından çekinen bazı ülkelerde anılması yasaklanan[kaynak belirtilmeli] Dünya Kadınlar Günü, 1960'lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen çeşitli gösterilerde anılmaya başlanmasıyla Batı Bloku ülkelerinde daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın “Dünya Kadınlar Günü” olarak anılmasını kabul etti.

Bununla birlikte Birleşmiş Milletler'in resmi internet sayfasında, günün tarihine ilişkin bölümde kutlamanın New York'ta ölen kadın işçilerin anısına yapıldığı yazılmamıştır.

TÜRKİYE'DE DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

1975 yılında ve onu izleyen yıllarda daha yaygın, ve yığınsal olarak kutlandı, kapalı mekanlardan sokaklara taşındı.

Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı” programından Türkiye'nin de etkilenmesiyle, 1975 yılında “Türkiye 1975 Kadın Yılı” kongresi yapıldı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra cunta yönetimi tarafından dört yıl süreyle herhangi bir kutlama yapılmasına izin verilmedi. 1984'ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” kutlanmaya devam edilmektedir.

EN GÜZEL KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

Kadınlar insanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

Kısa bir mesaj olmalı bu. Sana binlerce öpücük ve sevgi yolluyorum buradan.. Bil ki unutulmadın.. Kadınlar Günü'n Kutlu Olsun!

Güneş yüzlü annem, ellerinden öperim. Kadınlar Günü'n Kutlu Olsun!

Eğer yanınızda olsaydım size sımsıkı sarılır, yaşam boyu gözlerinizdeki ışıltının devam etmesini, huzurlu bir hayat sürmenizi dilerdim. Kadınlar Günü'n Kutlu Olsun!

Mesafeler uzak olsa da, yüreğim hep senin canım.. Kadınlar Günü'n Kutlu Olsun!

Dünyada birçok insan vardır. Kimi mutlu, kimi mutsuz.. Kimi gülüyor, kimi ağlıyor.. Ama tüm güzelliklere ve mutluluklara layık biri var; O”da şu anda bu mesajı okuyor. Kadınlar Günün Kutlu Olsun!

Arkadaşlar yıldızlar gibidir, onları her zaman göremezsin ama senin için her zaman var olduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Kadınlar Günü'n Kutlu Olsun!

Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler. Kadınlar Günü'n Kutlu Olsun!

Aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum. Kadınlar Günü'n Kutlu Olsun!

Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın dünya kadınlar günü kutlu olsun.

Hakkı ödenemeyecek olan kadınların 8 Mart kadınlar günü kutlu olsun.

Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

Can dostum biricik arkadaşım 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun

Analarımız, bacılarımız, hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun