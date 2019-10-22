Bir kadın genellikle adet döngüsü sırasında hamile kalabilir. Yumurtlama gününde veya iki gün önce cinsel ilişkiye girmek gebe kalma oranınızı arttırabilir. Yumurtlama dönemi, hamilelik için en uygun zamanlardan biridir. Peki, kadınlarda yumurtlama dönemi nasıl hesaplanır?

Yumurtlama, olgun bir yumurta yumurtalıktan salındığında gerçekleşir. Yumurta daha sonra döllenebileceği fallop tüpünden aşağıya doğru hareket eder. Eğer sperm yumurta salındığında fallop tüpünde ise, yumurtanın döllenme ve bir embriyo oluşturma şansı yüksektir. Hamilelik teknik olarak sadece yumurtlamadan önceki beş gün boyunca veya yumurtlama gününde cinsel ilişkide bulunuyorsanız mümkündür. Ancak en verimli günler yumurtlama dahil üç gündür.

YUMURTLAMA DÖNEMİ NASIL HESAPLANIR?

Adet döngüsü yaklaşık 28 gündür ve genellikle 24-35 gün arası değişmektedir. Kadınların büyük bir kısmı adet döneminin 11-21'nci günleri arasında yumurtlayabilirler. Kadınlar farklı yöntemlerle yumurtlama dönemini hesaplamaktadırlar. Regl döneminin ortasında yumurtlama gerçekleşse de yumurtlama günü değişebilmektedir. Yumurtlama dönemi her kadında farklılık gösterebilir. Düzenli adet kanaması olan kadınlarda yumurtlama, kanama başlamadan ortalama 14 gün içerisinde başlayabilir. Bu günlerden 3 gün önce başlayıp 2-3 günde bir cinsel ilişkiye girmek hamilelik faktörünü arttırmaya yardımcı olur. Adet dönemi düzensiz olanların yumurtlama dönemini tespit etmek zor bir durumdur fakat adet kanaması başlamadan 2 hafta önce yumurtlama oluşabilmektedir. Ne zaman yumurtladığınızı bilmek, doğru zamanda cinsel ilişki planlamanıza ve hamile kalma şansınızı arttırmaya yardımcı olur. Adet döngünüzü bir çizelgede takip ederek doğru tespitte bulunabilirsiniz. Adet döngüsünün uzunluğunu hesaplamak için adet kanamasının başladığı ilk gününü başlangıç olarak kaydedin bu 1. gündür. Döngünüzün son günü bir sonraki dönemin başlamasından önceki gündür.