Kaldırım çatlaklarını mozaik sanatıyla onarıyor

Fransa'da Ememem adlı mozaik sanatçısı, 2016'dan itibaren asfaltlar ve kaldırımlarda zamanla oluşan çatlakları mozaik sanatıyla dolduruyor. Ememem, oluşan çatlağın ölçülerine uygun mozaik eserleri ortaya çıkartarak şehrin asfalt ve kaldırımlarını sanatla onarıyor.

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Standart boyut

Ememem, kaldırım çatlaklarını mozaik sanatıyla onarmaya 2016 yılında Lyon kentinde başladı. Daha sonra Fransanın diğer kentlerinde de kırık, çatlak ve deforme olmuş kaldırımlarını onarmak için mozaik sanatını kullandı.

Kaldırımların gri renginin arasındaki boşlukları renkli mozaik eserleriyle süsleyen Emememin çalışmaları ünlenerek Oslo, Melbourne ve York gibi dünyanın büyük kentlerinin kaldırımlarında da yer aldı.

Basında ilk defa Kaldırım Cerrahı olarak adlandırılan Ememem, kendini onarım sanatçısı ve yaptığı işi de delik onarım sanatı olarak nitelendirdi.

Mozaik sanatçısı bugüne kadar çoğunlukla Fransa kentleri olmak üzere kaldırımlarda yer alan çatlak ve delikleri mozaik eserleriyle doldurdu.

Ememem atölyesinde, galeri ve uluslararası çağdaş sanat fuarları için daha önce yaptığı kaldırım mozaiklerinin bir benzerini hazırlayarak Fransa, Norveç ve İsviçrede sergiledi.

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