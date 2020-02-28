Kanada, Prens Harry ve Meghan Markle’ı 31 Mart sonrası korumayacak

Yaklaşık bir ay önce Kraliyet Ailesi'ndeki tüm üst düzey yetkilerini bırakıp Kanada'ya yerleşen Meghan Markle ve Prens Harry'e kötü haber. Alınan hükümet kararı doğrultusunda, 31 Mart itibarıyla resmen görevi bırakan kraliyet çiftini Kanada artık korumayacak.

Kraliyet görevlerini bırakıp Kanada'ya yerleşen Meghan Markle ve Prens Harry'nin güvenlik masraflarının hükümet tarafından karşılanıp karşılanmayacağı Kanada'da bir süredir konuşulan bir konuydu. Kanada Kamu Güvenliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre çift ve dokuz aylık oğulları Archie'nin 31 Mart itibariyle güvenlik hizmeti duracak.

Kanada aileyi bir süredir Kanada Kraliyet Atlı Polis ile koruyordu. Ancak kraliyet unvanlarını bırakmalarının ardından Meghan ve Harry'nin artık diplomat statüleri iptal edileceği için Uluslararası Korunan Kişi statüsünden de çıkacakları belirtildi.

İngiltere'de kaldıkları sürece ise Windsor kentindeki Frogmore Kır Evi'nde yaşamaya devam edecek olan çiftin buradaki güvenliği ise yılda 650 bin sterlin ödenen polisler tarafından gerçekleştirilecek.