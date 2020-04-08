Kapari; keper, gebere, gebere otu, kedi tırnağı, menginik, karga kavunu ve hint hıyarı olarak da bilinir. Küçük tomurcuklar şeklinde yetişen ve genellikle turşusu yapılan dikenli bir bitki olan kapari Akdeniz mutfağına lezzet katan önemli bir meyvedir. Peki, kapari nedir? Kaparinin sağlığımıza faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik…

Ülkemizde özellikle Ege Bölgesi'nde yetişen kapari, gıda sektörünün yanı sıra kozmetik sektöründe de kullanılmaktadır. Avrupa ülkelerinde garnitür olarak tüketilen kapari, demir, kalsiyum, bakır ve yüksek seviyelerde sodyum gibi mineraller içerir. Ayrıca, A vitamini, K vitamini, niasin ve riboflavin gibi vitaminler bakımından önemli bir kaynaktır. Peki, flavonoid bileşikleri bakımından zengin olan kapari nedir? Kaparinin sağlığımıza faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

KAPARİ NEDİR?

Kapari ortalama olarak 150-200 yıl yaşayabilen kısa boylu bir bitki olan Capparis spinosa’nın olgunlaşmamış çiçek tomurcuklarıdır. Kapari, Akdeniz’e ve Asya ile Güney Afrika’nın bazı bölgelerine özgü çok yıllık kış yaprak döken bitkilerdir. Yaprakları, dalları ve kökleri ilaç, boya ve kozmetik amaçlarla kullanılan kaparinin dal uçları, tomurcukları ve meyveleri gıda sektöründe kullanılır. Keper, gebere, gebere otu, kedi tırnağı, menginik, karga kavunu ve hint hıyarı olarak da bilinen kaparinin genellikle turşusu yapılır. Avrupa ülkelerinde baharat ve garnitür olarak kullanılır.

KAPARİNİN BAŞLICA FAYDALARI

– A ve E vitamini başta olmak üzere vitamin yönünden zengin olan kapari MS hastalığına iyi gelir.

– İçeriğindeki flavonoid maddesi sayesinde antioksidan özelliği gösterir ve bu sayede vücuttaki serbest radikallerin idrar yolu ile atılmasına yardımcı olur.

– Lif bakımından zengin olan kapari, sindirim rahatsızlıklarının yaşanmasına engel olur.

– Kilo vermek isteyenlere yardımcı olur.

– Antik Yunanistan’da romatizmal ağrıların tedavisinde kullanılmıştır.

– Kapari, mide ağrısını ve şişkinliği giderir ayrıca iştahı artırır.

– Kapari diyabetin kontrol altında tutulmasına yardımcı olur.

– Balgam söktürücü özelliği vardır.

– Cinsel gücü artırır.

– Kanser hastalarına trombosit sayısını yükselttiği için önerilir.

– Kalsiyum ve magnezyum bakımından zengin olduğundan kemik ve diş gelişimine katkı sağlar.

– Akciğer ve karaciğerin temizlenmesine yardımcı olur.

– İskorbüt hastalığında faydalıdır.

– Felç riskini azaltır.