Kar etkili oldu, yaylacılar dönmeye başladı

Ardahan'da havaların soğumasıyla yüksek rakımlı yaylalar beyaza büründü. Yaylalarda besicilik yapan vatandaşlar kar yağışı sonrası büyükbaş hayvanlarını köylere indirmek zorunda kaldı.

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Ardahan’ın Damal ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Yaylası gece beyaz örtüyle kaplandı.

Sabah yer yer 15 santimetreyi aşan karla kaplı yaylada uyanan yaylacılar sürpriz yaşadı. Yaylacılar bu yıl erken yağan kar nedeniyle köylere dönüş için hazırlıklara başladı.



“BU YIL ERKEN GELDİ”

Yaz aylarında yaylaya çıkan besicilerden Cemal Atan, “Bu yıl kar erken geldi. İnsanlar ve hayvanlar mağdur oldu. Gördüğünüz gibi besiciler hayvanlarını kendi imkânlarıyla köye indirmeye çalışıyor. Çünkü kar yağışı sonrası her yer beyaz örtüyle kaplandı ve hayvanların yiyecek bulma imkanı kalmadı. Yer yer 15 santimetreyi bulan kar nedeniyle hayvanlar aç kalınca besiciler de çareyi hayvanlarını köye indirmekte buldu” dedi. (İHA)