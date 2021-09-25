Kar yağışı devam ediyor

Trabzon, Artvin, Bitlis, Bayburt.... Son günlerde yurdun birçok yerinde yüksek kesimler beyaza büründü. İşte yurttan kar manzaraları...

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TRABZON

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylalarda bu mevsim erken görülen kar yağışı en çok çobanları ve beraberlerindeki küçükbaş hayvanları olumsuz etkiledi.

AĞRI DAĞI

İran ve Ermenistan sınırında yer alan Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi ile Iğdır arasında bulunan, 5 bin 137 metrelik yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’na tırmanmak için bölgeye giden dağcılar, 3 bin 200 metrede beyaza bürünen alanda kamp yaptı.

ARTVİN

Artvin’in Borçka ilçesinde, deniz seviyesinden 3 bin 400 metre yükseklikte olan Karçal Dağı, sonbaharın kendine özgü renkleri ve karla kaplı tepeleriyle ziyaretçilerine iki mevsimi bir arada yaşatıyor.

BAYBURT

Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

SÜPHAN DAĞI

Van Gölü’nün kuzeyinde ve Bitlis Adilcevaz’ın sınırlarında bulunan, 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı zirvesine de kar yağdı. Bembeyaz olan zirve ile görsel güzellik oluştu.