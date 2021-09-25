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Kar yağışı devam ediyor

Trabzon, Artvin, Bitlis, Bayburt.... Son günlerde yurdun birçok yerinde yüksek kesimler beyaza büründü. İşte yurttan kar manzaraları...

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Kar yağışı devam ediyor

TRABZON

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylalarda bu mevsim erken görülen kar yağışı en çok çobanları ve beraberlerindeki küçükbaş hayvanları olumsuz etkiledi.

(FOTO: İHA)

AĞRI DAĞI

İran ve Ermenistan sınırında yer alan Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi ile Iğdır arasında bulunan, 5 bin 137 metrelik yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’na tırmanmak için bölgeye giden dağcılar, 3 bin 200 metrede beyaza bürünen alanda kamp yaptı.

(FOTO: İHA)

ARTVİN

Artvin’in Borçka ilçesinde, deniz seviyesinden 3 bin 400 metre yükseklikte olan Karçal Dağı, sonbaharın kendine özgü renkleri ve karla kaplı tepeleriyle ziyaretçilerine iki mevsimi bir arada yaşatıyor.

(FOTO: İHA)

BAYBURT

Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

(FOTO: İHA)

SÜPHAN DAĞI

Van Gölü’nün kuzeyinde ve Bitlis Adilcevaz’ın sınırlarında bulunan, 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı zirvesine de kar yağdı. Bembeyaz olan zirve ile görsel güzellik oluştu.

(FOTO: DHA)

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