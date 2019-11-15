Karın sıkılaştıran en etkili yöntemler neler? Doğum sonrası karın sıkılaştıran hareketler

Doğum sonrası özelikle karın bölgesinde yağlanma ve sarkma görülebilir. Güzelliğine önem veren kadınlar bir an önce bu fazlalıklarından kurtulmak isteyebilirler. Karın bölgesindeki yağlar her ne kadar inatçı olsa da bu konuda kararlı iseniz istediğiniz dümdüz karına sahip olabilirsiniz. Peki doğum sonrası karın sıkılaştırmak için hangi egzersizler yapılabilir? İşte size birkaç pratik sıkılaştırma önerisi...

Karın bölgesinin deforme olması hamilelik döneminde normaldir çünkü günden güne büyüyen bebek karın bölgesinde şişme ve çatlak oluşmasına nede olabilir. Doğum sonrası acele etmeden fazla kiloları vermek anne ve bebeğin ruh ve beden sağlığı açısından daha yararlıdır. Emzirme sürecinde alınacak kiloları hesap edersek bir süre beklemenin daha mantıklı olduğunu düşünebiliriz. Yeni doğum yapmış bir annenin sorumlulukları oldukça ağır olabilir. Geceleri sıklıkla uyanan ve sürekli ilgi ve sevgi isteyen bir bebek hayal edersek bu dönem vaktimizin çoğunu ona ayırarak bebeğin bakım işlemlerini eksiksiz yerine getirirken hem de kendi beden sağlığımızı yormamış oluruz. En azından bebeğin uyku düzeni oluştuğunda kendimize egzersiz programları hazırlayarak karın bölgesindeki yağlardan rahatlıkla kurtulabiliriz. Karın sıkılaştırma egzersizleri nelerdir? İşte doğum sonrası karın sıkılaştıran hareketler;

KARIN SIKILAŞTIRAN EGZERSİZ HAREKETLERİ

ÖN KOL PLANK

Karın için etkili olan plank hareketi aynı zamanda sırt bölgesindeki ağrılardan kurtulmada oldukça yararlıdır. Hareket kolay gibi gözükse de başlarda biraz zorlayıcı olabilir. Bu tip egzersizleri günden güne arttırarak yapmak çok daha sağlıklı olabilir. Karın bölgesindeki yağları yakan ve sıkılaştıran bu egzersizi yaparken odaklanmanız gerekmektedir.

PLANK EGZERSİZİNİ NASIL YAPMALISIN?

-Yüz üstü yere yatarak egzersize başlayabilirsin. Ön kolların ve ayak parmaklarınla kendini yukarı kaldırmalısın.

-Dirsekleriniz omuz hizasında olmalı ve sırtınızın düz olduğundan emin olmalısınız.

-Bu pozisyonda karnınızı sıkarak 25 sn. bekleyin.

-Günden güne arttırarak devam edin.

BİSİKLET EGZERSİZİ

Bu egzersiz adından da anlaşıldığı gibi bisiklete binmeyi çağrıştırmaktadır. Bu egzersiz de aynı şekilde karın bölgesinin sıkılaşmasına, bel bölgesindeki yağların erimesine aynı zamanda da bacakların da çalışmasına neden olur.

BİSİKLET EGZERSİZİNİ NASIL YAPMALISIN?

– Düz bir zemin üzerine sırt üstü yatın. Bacakları yukarı kaldırıp dizleri hafif eğin.

– Bir sağa bir sola olmak üzere dirseğinizi bacağınıza değdirin.

– Karnınızı sıkmaya odaklanın ve karın bölgesinin daha çok çalışmasına yardımcı olun.

– 20 tekrar yaparak egzersizini tamamlayın.