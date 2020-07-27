Kars Baraj Gölü su kuşlarını ağırlıyor

Kuyucuk Gölü'nün geçtiğimiz yıl tamamen kurumasının ardından alternatif yaşam alanları arayan su kuşları Kars Baraj Gölü'ne akın etti. Baraj gölünde yaşamayan başlayan su kuşları yavrularını da aynı bölgede büyütmeye başladı.



Özellikle Pelikanların yoğunlukta görüldüğü Kars Baraj Gölü, adeta kuş cenneti haline geldi. Yüzlerce kuşun aynı arada bulunduğu göl, vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.

“AMERİKA’DA FİLMLERDE GÖRDÜĞÜMÜZ PELİKANLAR KARS’TA”

Kars Baraj Gölü'nde kuşları izlemeye geldiğini ifade eden Tacettin Durmuş “Kars yaklaşık 250 kuş türünün konakladığı bir bölge, Kars'ta Kuyucuk Kuş Gölü var, Çalı Gölü var. Baraj suyunun toplanmaya başladığı yerde adeta bir kuş cenneti oluştu. Amerika'da dizi filimlerde gördüğümüz pelikanlar şu anda Kars'ta, Kars Çayı üzerinde yüzüyor” dedi.



Kars Barajı'nın su tutmaya başladığı yerden itibaren bir çenet oluştuğuna dikkat çeken Durmuş, “Yani insanlar isterse bir cennet oluşturabiliyorlar. Şu anda arkamızda onlarca çeşit kuş, besleniyor. Mutlu bir şekilde yaşıyor. Bizde arada sırada buradaki canlılığı, buradaki güzelliği fotoğraflandırmaya, görmeye çalışıyoruz” diye konuştu.



Öte yandan Kars Baraj Gölü'nün su tutmasıyla birlikte yüzlerce su kuşu bölgeyi yaşam alanları olarak belirledi. Yuvalarını burada yapan kuşlar, adeta görenleri büyülüyor. Pelikanları ve su kuşlarını görmek için bölgeye gelen vatandaşlar, kuşları rahatsız etmeden uzaktan bol bol fotoğraf çekerek, kuşların hareketlerini izliyor. İHA