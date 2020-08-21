Katledilen üniversiteli Ceren’in adı, 11 yıldır geçtiği meydana verildi

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3'üncü sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir, evinin önünde Özgür Arduç (36) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Ordu Belediyesi, genç kızın adını bir meydana vererek kalpler içinde "Ceren Özdemir" yazılı bir sembol yerleştirdi.

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesinde, geçtiğimiz yıl 3 Aralık akşamı, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiği sırada kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

Katil zanlısı Özgür Arduç, olayın ertesi günü kent merkezinde esnaf tarafından yakalandı. Polis otosunda 2 polis memurunu da bıçaklayarak yaralayan Arduç tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi genç kızın adını bir meydana verdi.

9 YAŞINDAN İTİBAREN GEÇTİĞİ MEYDANA ADI VERİLDİ

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesi Köprübaşı mevkisinde bulunan ve Ceren Özdemir’in 9 yaşından itibaren gittiği bale okulu güzergahındaki meydana “Ceren Özdemir Meydanı” ismini vererek, kırmızı kalpler içerisinde genç kızın adının yazılı olduğu bir sembol yerleştirdi. Belediyenin bu duyarlılığı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.