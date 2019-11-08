Kaz Dağları’nda üretilen bala ABD’den ödül

Madencilik faaliyetleri için 200 bine yakın ağacın kesildiği Kaz Dağları'nda, Gökhan Aydoğdu tarafından üretilen bal ABD'de düzenlenen yarışmada birinciliğe layık görüldü. Sözcü'ye konuşan Aydoğdu balın sırrını "Kaz Dağları'nın kuzeyinde arılar kestane ağaçları, meşe palamudu ağacı ve endemik bitkilerden besleniyor" diyerek açıkladı.

Kanadalı Alamos Gold şirketinin 200 bin ağacı katlettiği Kaz Dağları'nda yetişen siyah bal hem tadı hem de görünüşüyle ön plana çıkıyor. Verimli ormanlarda yetişen balın, bilim insanlarınca kanserli hücreleri tedavi etme potansiyeli olduğu belirtiliyor.

BİRİNCİLİĞE LAYIK GÖRÜLDÜ

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde düzenlenen 8. Uluslararası Bal Yarışması’na katılan “koyu bal” kategorisinde birinciliğe layık görüldü. Ayrıca balın kanserli hücreleri yenme özelliğine Amerika’daki Integrative Cancer Therapies (ICT) adlı tıp dergisinde yer verildi.

KAZ DAĞLARI'NDAN GELEN LEZZET

Siyah balı Sözcü’ye anlatan balın üreticisi Gökhan Aydoğdu, “Kaz Dağları’nın kuzeyinde arılar kestane ağaçları, meşe palamudu ağacı ve endemik bitkilerden besleniyor. Bunların tümü birleştiğinde ortaya değerli bir bal çıkıyor. Haziran, temmuz ve ağustos ayında arılar bal yapıyor. Biz de sağımı 3 ay sonunda yapıyoruz. Bir balı şeker niyetine de şifa niyetine de tüketebilirsiniz” diye konuştu. Aydoğdu, diğer üreticileri temiz ve nitelikli bal üretimi konusuna teşvik etmeye çalıştıklarını belirtti.