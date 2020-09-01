Kirazlar bol miktarda antioksidan içerir, diğer faydalarının yanı sıra anti-enflamatuar özelliklere sahiptir. Ancak, bu lezzetli meyvelerin saplarının sağlık yararları çok fazla bilinmemektedir. Bu yüzden oldukça faydalı olduğu için atılmamalıdır. Peki, kiraz sapının faydaları nelerdir? Kiraz sapı neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Kiraz sapı, A, C ve E vitamini yönünden oldukça zengin bir kaynaktır. Yeter miktarda potasyum, magnezyum, lif ve antioksidan içerir. Özellikle melatonin ile serotonin gibi biyoritmi düzenleyen antioksidanlar bulundurması açısından son derece nadir bir bitkidir. Çay olarak tüketildiğinde son derece güçlü bir idrar söktürücü olan kiraz sapı, böbrek taşlarının ve idrar yolu enfeksiyonlarını engeller ayrıca toksinlerin vücuttan idrarla atılmasına yardımcı olur. Şimdi, kiraz sapının faydaları nelerdir? Kiraz sapı neye iyi geliyor? Gelin hep birlikte öğrenelim.

KİRAZ SAPININ FAYDALARI

Kiraz sapının insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlar:

– İdrar yolu enfeksiyonlarını önler.

– İdrar söktürücüdür.

– Ödem ve su tutulumunu önler.

– Vücudu toksinlerden temizler.

– Böbrek taşlarını önler.

– Damarların yağlanmasını önler.

– Kalbin daha iyi çalışmasını sağlar.

– Gut ve romatizma tedavisinde fayda sağlar.

– Kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

– Karaciğere faydalıdır.

– Kilo vermeye yardımcı olur.

– Kanı temizler.

– Anemiyi önler.

– Sinirleri güçlendirir.

– Doğal ağrı kesicidir.

– Sakinleştirici etkisi vardır.

– Kabızlığı giderir.

ÖNEMLİ NOT: Kiraz sapı tüketmeden önce; eğer sürekli ilaç kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza başvurun. İdrar söktürücü etkisi nedeniyle bazı yan etkiler görülebilir. Fazla tüketildiğinde kalsiyum atılımının yükselmesine neden olduğu için idrar yolunda taş olanların dikkatli olması tavsiye edilir.