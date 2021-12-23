Kıyafetlerini çıkarıp yeni doğan buzağıya sardı

Bingöl’de yeni doğan bir buzağının karda üşümemesi için çoban, üzerindeki elbiseyi çıkararak yavru buzağıya sardı.

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Merkeze bağlı Çobantaşı köyünde besicilik yapan Doğan Koç'a ait gebe olan anaç inek, çiftlikten kaçtı. Kırsala doğru kaçan ineğin peşinden giden yabancı uyruklu çoban Erfanullah Issahzheı, ineğin doğum yaptığını ve doğan buzağının kar üstünde olduğunu gördü.

“MERHAMET BÖYLE BİR ŞEY”

Çoban, buzağının daha fazla üşümemesi için soğuk havaya rağmen üstündeki kıyafeti çıkarıp buzağıya sardı. Buzağı ve çobanın yanına gelen besici Doğan Koç ise o anın fotoğrafını çekerek, sosyal medya hesabından, “Sabah kaybolan inek dağda doğum yaptı, Veli baba danayı üstündeki elbiseyle çıkartıp korumaya aldı biz yetişene kadar. Merhamet öyle bir şey” sözleri ile paylaştı.