Kızamık nedir, neden olur? Kızamık belirtileri ve tedavisi…

Kızamık nedir, neden olur? Kızamık belirtileri ve tedavisi…

Çocukluk çağı enfeksiyonlarından biri olan ve oldukça yaygın olan kızamık, küçük çocuklar için ciddi hatta ölümcül olabilir. Aşı ile artık önlenebilir bir hastalık olan kızamık hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde… Kızamık nedir, neden olur? Kızamık belirtileri ve tedavisi…

Hava damlacıkları yoluyla kişiden kişiye geçen oldukça bulaşıcı bir enfeksiyon olan ve genellikle kış sonu, ilkbahar başlarında artan kızamık küçük çocuklarda yaygın olmakla birlikte aşılama yapılmayan veya daha önce kızamık geçirmemiş yetişkinlerde de görülebilir. Peki, kızamık nedir, neden olur? Kızamık belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

KIZAMIK NEDİR, NEDEN OLUR?

Kızamık, rubeola virüsünün neden olduğu oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Genellikle kış sonu, ilkbahar başlarında artan kızamık küçük çocuklarda yaygın olmakla birlikte aşılama yapılmayan veya daha önce kızamık geçirmemiş yetişkinlerde de görülebilir.

Kızamık virüsü ile enfekte bir kişi, öksürdüğü veya hapşırdığı sırada enfeksiyonu havaya bırakabilir. Birkaç saat boyunca yüzeylerde yaşayabilen kızamık virüsü yakın çevredeki herkesi etkileyebilir.

KIZAMIK BELİRTİLERİ

Belirtiler, ilk enfeksiyondan yaklaşık 9 ila 11 gün sonra ortaya çıkar. Kızamık olan kişiler döküntünün başlamasından dört gün öncesine kadar, döküntünün başlamasından itibaren ise dört gün boyunca bulaştırıcı kabul edilmektedir.

Belirtiler aşağıdakiler gibidir:

– Burun akıntısı, hapşırma ve öksürük gibi soğuk algınlığı belirtileri

– Yüksek ateş ve halsizlik

– Kuru öksürük

– Boğaz ağrısı

– Yorgunluk

– Işığa duyarlı, şişmiş, ağrılı ve iltihaplı gözler (konjonktivit)

– Ağız içinde küçük grimsi beyaz lekeler

– Vücutta kırmızımsı kahverengi döküntü

Bu ilk belirtilerden yaklaşık 2-4 gün sonra kızamık döküntüsü başlar. Kızamık döküntüsü yüz ve baş bölgesinden başlar ve yukarıdan aşağıya doğru yayılım gösterir. Döküntüler gövde de birleşme eğilimi gösterirken kol ve bacaklarda ayrı ayrı lezyonlar görülür. Döküntü ile birlikte hastada çok yüksek ateş vardır. Bu dönemde ateş 40-41 dereceye kadar yükselebilir. Döküntüler yaklaşık 4 gün kadar devam eder ve hafif bir soyulma ile başladığı gibi yukarıdan aşağıya doğru solarak kaybolur. Döküntülerin solmasıyla birlikte hastanın da ateşi düşer.

Kızamık döküntüsü ve ateşi ortalama 4-5 gün sürer, kuru öksürük ise bir hafta ile 10 gün kadar devam edebilir. Beş günden uzun süren ateş durumunda kızamığa bağlı gelişebilen komplikasyonlar akla gelmelidir. Bunlar içinde en sık olarak orta kulak iltihabı ve zatüre en sık olanlarıdır.

KIZAMIK TEDAVİSİ

Kızamık çocuk sağlığı açısından önemli bir hastalıktır. Özellikle 1 yaşın altındaki çocuklarda ciddi hatta ölümcül olabilmektedir.

Kızamığın tedavisinin esasını; istirahat, sıvı tedavisi, A vitamini ve komplikasyonlara yönelik müdahaleler oluşturmaktadır. Döküntülerin

başlamasından sonraki bir hafta boyunca hasta olan kişinin evden çıkmaması ve sağlam kişilerle temasının kısıtlanması son derece önemlidir.

Şikayetlerine göre ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlar ve öksürük şurupları kullanılabilir. Bakterilere bağlı komplikasyon gelişmediği sürece antibiyotik tedavisi uygulanmamalıdır.

Aşılama ile birlikte kızamık kaynaklı ölüm oranları dünya çapında azalmış olsa da hastalık halen 5 yaşın altında yılda 100 bin çocuğun ölümüne neden olmaktadır.

Kızamığın neden olduğu yaygın rahatsızlıklar ise;

– İshal ve kusma

– Kulak ağrısı ve orta kulak enfeksiyonu (otitis media)

– Göz enfeksiyonu (konjonktivit) veya gözlerde kızarıklık

– Larenjit ve bronşit gibi solunum yolu enfeksiyonları

– Nefes almakta zorluk

– Ateşli nöbetler