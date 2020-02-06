Kalbi sağlıklı tutmaktan kilo vermeye, böbrek taşlarını önlemeye, kemikleri ve dişleri güçlendirmeye ve soğuk algınlığı ve gripten kurtulmaya yardımcı olan kızılcık suyu, günlük diyetinize dahil ederek kolayca yararlanabileceğiniz çok sayıda faydası bulunur. Kızılcık, gezegendeki çok yönlü meyvelerden biridir ve eşsiz lezzeti nedeniyle oldukça popülerdir. Kızılcık suyunun faydaları ile ilgili merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik… Kızılcık suyunun faydaları nelerdir? Kızılcık suyu neye iyi geliyor? İşte bilinmesi gerekenler…

Bitki besinleri, flavonoidler, antioksidanlar, C, E ve K vitaminleri, diyet lifi, manganez, kalsiyum, bakır, amin asit, mineraller, demir ve sodyum gibi pek çok faydalı besin içeren kızılcık suyu, vücudunuzun hastalıklara karşı korunmasına ve genel sağlığı artırmasına yardımcı olan mineraller ve diğer gerekli besinlerle doludur. Şimdi, kızılcık suyunun faydalarından bazılarına gelin daha yakından bir göz atalım…

KIZILCIK SUYUNUN FAYDALARI

Kızılcık suyunun sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Polifenoller ve flavonoidler bakımından zengin olan kızılcıklar, kalp rahatsızlığı veya diğer kardiyovasküler hastalık riskini azaltmaya yardımcı olur. Düzenli tüketimi arterlerde plak birikmesini önler ve ayrıca kalbe düzenli oksijen ve kan akışını sağlar. Böylece kalp krizi veya felç riskini azaltır.

* Kızılcık suyunun birçok faydası arasında, en önemlisi idrar yolu enfeksiyonunu (İYE) sırasında oluşan ağrı ve rahatsızlıktan kurtulmayı sağlamasıdır. İYE, bazı mikroorganizmaların idrar yolu bölgesinde normalden daha fazla miktarda bulunmasının bir sonucudur. Diğer taraftan kızılcık suyu, bakterilerin mesane duvarına yapışmasını engellediğine inanılan zengin bir proantosiyanidis kaynağı olduğu bilindiği için enfeksiyon durumunda yardımcı olur. Bu, bakterilerin çoğalmak ve daha fazla rahatsızlığa neden olmak için yeterli yer bulamadığı ve bunun yerine sistemden tamamen temizlendiği anlamına gelir. Kızılcıkların da idrarı daha asidik hale getirdiği bilinmektedir. Bu nedenle bakterilerin birikmesi ve daha fazla yayılması için uygun olmayan bir ortam yaratır.

* Kızılcıklar anti-kanser özellikleri bakımından zengindir. Kızılcık ve ekstraktlarında bulunan fitokimyasalların, kanser hücreleriyle savaşmak için çalıştığı bilinmektedir. Kızılcık’ta (flavonol ve antosiyanin glikozitler) bulunan bileşiklerin, kanser hücrelerini öldürmede ve kanserin önlenmesinde faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Kızılcıkların, karaciğer, meme, yumurtalık, prostat ve kolon gibi farklı kanser türlerindeki ilerlemeyi yavaşlattığı da bilinmektedir.

* Diyet lifi bakımından zengin olan kızılcıklar, midenizi sağlıklı ve mutlu tutmaya yardımcı olur. Düzenli tüketimi mide zarında meydana gelen bir tür iltihap olan gastriti bastırmaya yardımcı olur. Kızılcık suyu içmek, yiyecekleri parçalayarak ve sistemden sorunsuz ve fazla uğraşmadan daha kolay geçmesini sağlayarak sindirim sürecine yardımcı olur. Kızılcık suyu antioksidanlar açısından zengin olduğundan, zararlı toksinleri ve serbest radikülleri sistemden temizlemeye ve bağırsak hareketini düzenli hale getirmeye yardımcı olur.

* Kızılcık% 90 sudan oluşur. Küçük bir kase kızılcık sadece 25 kalori içerir. Vitaminler, mineraller ve diğer temel besinler açısından zengin olan kızılcık suyu, hazır bulunan kolaların ve tatlı ve asidik içerik açısından zengin diğer içeceklerin aksine mükemmel bir sağlık içecektir. Ancak tek başına kızılcık suyu içmek, kilo sorunlarından kurtulmanıza yardımcı olamaz. Uygun bir diyet ve ardından düzenli egzersiz rutini istediğiniz sonuca ulaşmanızda son derece önemli bir rol oynar.

* Hamileyken, hem kendi sağlığınız hem de bebeğiniz için sağlıklı ve besleyici bir diyet zorunlu hale gelir. Diyete vitamin, mineral ve besin maddelerinin dahil edilmesinin yanı sıra, bir bardak kızılcık suyu eklemek, eklampsiyi önlemeye yardımcı olabilecek gerekli miktarda demir, kalsiyum ve C ve E vitamini sağlayabilir.

* Ağzımız, temizlenmezse dişin çürümesine veya boşluk, plak ve tartar sorunlarına avlanmasına neden olabilecek milyonlarca bakteriye ev sahipliği yapar. Fırçalama ve diş ipi kullanımı, bakterilere neden olan enfeksiyonu ağızdan bir dereceye kadar temizlemeye yardımcı olurken, kızılcık suyu diş ve diş etlerinin etkilenmesini önleyebilir.

* Kızılcıklarda antioksidanların ve polifenollerin varlığı, vücudunuzu serbest radiküllere ve zararlı toksinlere karşı korumanıza yardımcı olurken, soğuk algınlığı ve gribe neden olan virüslerle mücadele eder.