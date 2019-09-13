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Kortta Diploması 2019 maçında renkli görüntüler
Kortta Diploması 2019 maçında renkli görüntüler
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Ankara Tenis Kulübü (ATK) iş birliğiyle düzenlenen Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası'nın açılış töreni gerçekleştirildi. Törendeki gösteri maçına 'Letonyalı kadın diplomatın' güzelliği damga vurdu.
Yaşam 13 Eylül 2019 - 13:50

Zekeriya ALBAYRAK-SÖZCÜ

Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası’nın açılış töreni Ankara’da Tenis Kulübü’nde gerçekleştirildi.

FOTO:SÖZCü- Zekeriya ALBAYRAK

Açılış törenine TTF Başkanı Cengiz Durmuş, Manisa Valisi Ahmet Deniz ,TTF Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Nasıroğlu Nijerya Büyükelçisi Adama Gazibo, Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava, Zambiya Büyükelçisi Joseph Chlengi, Kolombiya Büyükelçisi Julio Anibal Riano, Letonya Büyükelçisi Peteris Elferts, Litvanya Büyükelçisi Audrius Bruzga ve Kuzey Makedonya Büyükelçisi Zvonko Mucunski katıldı.

FOTO:SÖZCü- Zekeriya ALBAYRAK – Törende diplomatlar gösteri maçı yaptı.

GÖSTERİ MAÇI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kulüpteki gösteri maçı ise büyük ilgi gördü. Dışişleri Bakanlığı çalışanları ve büyükelçilerin de katıldığı törendeki maçta korta çıkan ve Letonya Büyükelçiliğinde görevli olduğu öğrenilen kadın diplomat büyük ilgi gördü.

FOTO:SÖZCü- Zekeriya ALBAYRAK – Letonya Büyükelçiliğinde görevli olduğu öğrenilen diplomat güzelliğiyle dikkat çekti.

İLK MAÇ 15 EYLÜL’DE

Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası’ndaki karşılaşmalar, 15 Eylül Pazar günü Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı, Ankara'da bulunan büyükelçilikler ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla yapılacak.

FOTO:SÖZCü- Zekeriya ALBAYRAK

Turnuvaya, Nijer, Litvanya, Almanya, Ekvador, Gürcistan, KKTC, Zambiya, Bulgaristan, Letonya, Slovenya, Kuzey Makedonya ve Çin’den yetkililer katılacak.