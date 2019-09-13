Kortta Diploması 2019 maçında renkli görüntüler

Zekeriya ALBAYRAK-SÖZCÜ
Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası’nın açılış töreni Ankara’da Tenis Kulübü’nde gerçekleştirildi.
Açılış törenine TTF Başkanı Cengiz Durmuş, Manisa Valisi Ahmet Deniz ,TTF Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Nasıroğlu Nijerya Büyükelçisi Adama Gazibo, Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava, Zambiya Büyükelçisi Joseph Chlengi, Kolombiya Büyükelçisi Julio Anibal Riano, Letonya Büyükelçisi Peteris Elferts, Litvanya Büyükelçisi Audrius Bruzga ve Kuzey Makedonya Büyükelçisi Zvonko Mucunski katıldı.
GÖSTERİ MAÇI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Kulüpteki gösteri maçı ise büyük ilgi gördü. Dışişleri Bakanlığı çalışanları ve büyükelçilerin de katıldığı törendeki maçta korta çıkan ve Letonya Büyükelçiliğinde görevli olduğu öğrenilen kadın diplomat büyük ilgi gördü.
İLK MAÇ 15 EYLÜL’DE
Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası’ndaki karşılaşmalar, 15 Eylül Pazar günü Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı, Ankara'da bulunan büyükelçilikler ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla yapılacak.
Turnuvaya, Nijer, Litvanya, Almanya, Ekvador, Gürcistan, KKTC, Zambiya, Bulgaristan, Letonya, Slovenya, Kuzey Makedonya ve Çin’den yetkililer katılacak.