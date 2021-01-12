Köylüler, Antik Kent İasos’a liman yapılmaması için dava açacaklar

Muğla'nın Milas ilçesinde Antik İasos Kenti'nin bulunduğu Kıyıkışlacık Köyü'ne Ayıldız Madencilik ve Yükleme A.Ş. tarafından hazırlatılan, ‘Ayıldız Yük Tahmil ve Tahliye İskelesi ve Dip Tarama Projesi' için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğüne proje tanıtım dosyası sunuldu.

ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI ASKIYA ÇIKARILDI

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün, 04.01.2021 tarihinde “ÇED gerekli değildir” kararı askıya çıkarıldı. Kıyıkışlacık Köyü Muhtarı Halis Şahin vatandaşlarla birlikte, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü' nün bu kararına karşı, 30 günlük itiraz süresi içinde Muğla İdari Mahkemesi'nde dava açmaya hazırlandıklarını söyledi.

Şahin yaklaşık 50 kişiden vekalet alarak dava açacaklarını belirterek “Köyümüz körfezin en köşesinde. Alt yapı olmayan köyümüze liman yapmaya çalışıyorlar. Güllük Körfezinde deniz kirliliği son yıllarda çok ileri düzeylerde. Yeni liman işletmeye açılırsa, devasa 1350 DWT(groston)/135.000 tonluk gemilerle dolacak körfez. Onların sintinesi, balast atığıyla, zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın haritalarında turuncu renkte yani çok kirli kategorisinde olan Körfez denizi, çok kısa bir süre içinde İzmir Aliağa denizi gibi, kırmızı kategorisine girecektir. Yani deniz ölümü gerçekleşecek; ne balık kalacak ne de canlı içinde! Bu proje, doğal yaşamı ve bölge turizmini öldürecektir. Denize girip yüzmeyi bırakın, sahilde kokudan ve pislikten yürüyüş yapıp dolaşamayacak hale gelecek insanlar. Körfezde bulunan iki yük limanı bölgedeki balıkçılığı öldürür. Hayatı cehenneme çevirir. Körfezdeki gemilerin yarattığı gürültü ve kirlilikten dolayı buradaki sakin yaşam sona erecek. Bölgedeki turizm zarar görecek. Geçimi balıktan sağlayan balıkçılar körfezde ağ atamayacak. Deniz dibi derinleştirmeden dolayı deniz eko sistemi bozulacak. Biz köyümüzde ikinci liman istemiyoruz. Köyden en az 40-50 kişi dava açacak. Sitelerden de dava açacak olan çok sayıda kişi var. Doğamıza, yöre turizmine, balıkçılığımıza zarar veren bu limana karşıyız” diye konuştu.

PROJE EKOLOJİK DENGELERİ VE SOSYAL YAŞAMI ALT ÜST EDECEK

Kıyıkışlacık Köyü'nde yaşayan Mehmet Çelik ise “Planlanan projede, ÇED tanıtım dosyasında, Maden ve Kargo Nakliye Limanının, ilk etapta 260 metre uzunluğunda 25 metre genişliğinde, 6-8 gemi yanaşabilecek kapasiteye sahip olacağını” ifade eden Kıyıkışlacık sakinleri, daha sonra limanla ilgili şu bilgileri aktardılar:

“Proje onay aldıktan sonra, Güllük Limanı gibi 500 metreye çıkartılması düşünülüyor. İskeleye, draftı uygun olmayan gemilerin kolayca yanaşabilmelerini sağlamak amacıyla, iskele ve manevra bölgesinde, 14.500 metrekarelik deniz alanında, 44.482,66 metreküp miktarında deniz dibi tarama faaliyeti planlanıyor. Bu tarama çalışmaları sonunda, derinliğin ‘-7 metreye düşürülmesi planlanmaktadır deniliyor raporda. Gemiler, yaşam alanlarına huzur ve sükunu bozacak kadar yakın mesafede bekleyecekler. Karada damperli kamyonların, denizde dev kargo gemilerinin trafiğine maruz kalacağız. Proje ekolojik dengeleri tümden bozacak bölgede. Yaratacakları gürültü ve kirlilik nedeniyle, insan sağlığına, balıkçılığa, turizme, çevreye, doğaya, ayrıca arkeolojik SİT alanı olduğundan kültür varlıklarına da doğrudan zarar verecek bu proje. Alt yapı eksikliğiyle boğuşan köy halkı bu projenin onay ve ruhsat verilmesine tamamen karşı. Hem burada yaşayanlar hem de Körfez halkı. Bu mesele sadece körfezin değil, ülkemizin, ekolojik dengeleri bozacağından ülkemizin meselesi haline geldi artık” ifadelerini kullandı.

Kıyıkışlacık sakinleri adına İkinci Liman için “ÇED Gerekli Değildir” diyen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü için Muğla İdari Mahkemesine dava açma hazırlığında olan Av. Bora Sarıca, “Bu tür ÇED raporları ivedi yargılamaya debidir. İkinci liman için ÇED gerekli değildir kararı 4 Ocak 2021 tarihinde askıya çıkarıldı. Bizim 30 gün içinde dava açmamız gerekiyor. Önümüzdeki hafta vekâletleri alacağım ve bu ay çıkmadan da davamızı açmış olacağız” dedi.