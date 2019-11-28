Köylülerin isyanı ses getirdi, bu kez ÇED istendi

Karalgazi köyü civarında Telmar Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından N30AD paftasında bulunan 2019011336 ruhsat numaralı mermer arama faaliyeti ve mermer ocağı projesi için hazırlanan ve E-ÇED sistemi üzerinden Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilen proje tanıtım dosyası incelemeye alındı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilen dosya incelendikten sonra ÇED gereklidir kararı verildi.

Kararda ‘Karalgazi Köyü civarında mermer işletmeciliği başvurularının artması nedeniyle bölgede önemli çevresel etkilerin olabileceği görüşü oluşarak ÇED yönetmeliğinin 17’nci maddesi gereğince bu proje için çevresel etki değerlendirilmesi gereklidir kararı verilmiştir’ ifadeleri yer aldı.

“MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

Bölgede kurulması istenen yeni maden ocağı için ÇED gereklidir kararının bölge halkına umut olduğunu belirten Karalgazi Köyü Muhtarı Ali Küçük, “Yeni maden ocağı için alınan ÇED raporu hem çevrecileri hem de bölgede yaşayan halkımızı sevindirdi. Ama burada asıl önemli olan bu ÇED değerlendirme raporuna olumsuz bir yanıt verilmesi olacak. Bölgede faaliyet gösteren Dekart madencilik şirketinin de ruhsatının iptal edilmesi ve çalışmalrının durudurulması için de mücadelemiz devam edecek” dedi.

140 BİN DEKAR TARIM ARAZİSİ YOK OLMAKLA KARŞI KARŞIYA

Mermer ocaklarının bölgede geri dönüşü olmayan bir doğa ve çevre katliamına neden olacağını belirten Köy muhtarı Ali Küçük, “Karalgazi köyü sınırları içerisindeki Ala Tepe Mevkiinde kurulan maden ocağı, Demiryurt Köyü, Mesudiye Köyü, Mecidiye Köyü, Kisecik Köyü ve Karalgazi Köylerinde bulunan bin 555 çiftçinin ekim yaptığı, sulak birinci sınıf 140 bin dekar tarım arazisi yok olmakla karşı karşıya. Ayrıca yeraltı sularından, çevre kirliliğine ve insan sağlığına olumsuz yönde etki edecek” diye konuştu.

BÖLGE TARIM ARAZİSİ OLARAK KORUNMASI GEREKEN ALANLAR ARASINDA

2017 yılında Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla Büyük Ova Projesi kapsamında tarım arazisi olarak korunması gereken alanlar arasında yer aldığı da öğrenildi.