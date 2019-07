Kritik uyarı: 2050 yılında ısı 3,5 ila 4,7 derece artacak

İsviçre'nin Zürih şehrinde Crowther Laboratuvarındaki bilim adamları iklim değişikliğinin ortaya koyduğu tehlikeye dikkat çekmek için dünyada belli başlı 520 şehrin 30 sene sonra ulaşacağı hava sıcaklığını hesapladı.

Crowther Laboratuvarında yapılan başka bir araştırma iklim değişikliğinin çaresinin ormanlaştırma olduğunu ortaya koydu. Dünya genelinde 900 milyon hektarlık bir alanın yeniden orman haline getirilmesiyle, insanlardan kaynaklanan karbon emisyonunun üçte ikisini tutacağını ve dünyada iklim değişikliğine çare olabileceğini belirtti.

Dünyadaki iklim değişikliği için yapılan araştırma, Londra'daki hava durumunun, 1500 kilometre güneydeki Barcelona’nın bugünkü hava sıcaklık seviyesine ulaşacağını ortaya koydu. Londra'da temmuz ayı sıcaklık ortalaması 20 C – 25 C iken Barcelona'da temmuz ayı sıcaklık ortalaması 31 C ile 33 C arasında bulunuyor.

PLOS One gazetesinde yayınlanan araştırma Avrupa'da kış aylarındaki ısı artışının 3,5 yaz aylarındaki ısı artışının ise 4,7 derece olmasının beklendiğini belirtti.

Hava sıcaklığı artışının Londra'yı 20 milyon poundluk su ithaline mecbur edeceğine dikkat çekildi.

ÇARESİ NE?

Dünya genelinde 900 milyon hektar bir alanın yeniden orman haline getirilmesiyle, insanlardan kaynaklanan karbon emisyonunun üçte ikisini tutacağı ve dünyada iklim değişikliğine çare olabileceği vurgulandı.

Crowther Laboratuvarındaki araştırmayı yürüten Jean-François Bastin, “Ormanlaştırma için yaptığımız hesaplamada tarım arazilerini çıkardık, buraları insan hayatı için önemli” dedi.

Araştırmacılar bugünkü şartlarda dünyanın 4 milyar 400 milyonluk hektarlık bir alanının ormanlaştırmak için uygun olduğunu belirterek, dünyada halen 2 milyar 800 milyon hektar alan orman bulunduğunu ifade etti. Buna ilaveten 1 milyar 600 milyon alanın daha ormanlaştırılmasının gerektiği araştırmacılar tarafından kaydedildi. Bu miktar ormanın insanların sanayi devriminden bu yana doğaya saldığı 300 milyar ton karbonun 205 milyar tonunu emebileceği aktarıldı.

