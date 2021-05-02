Küçük beldede büyük seçim

2012 yılında çıkarılan bir yasa ile nüfusu 2 binin altında olan beldeler köye dönüştürüldü. Belde olma hakkını 14 kişi ile kaybeden Güney'de, bu tarihten itibaren mücadele başladı. Sayım sonucuna itiraz edildi, köy statüsüne indirme kararını veren İçişleri Bakanlığı'na itirazda bulunuldu ve davalar açıldı.

KAYMAKAM BAŞKAN

Güney'in imdadına komşu Çalışlar Mahallesi yetişti. Birleşme kararı alındı ve referandumla Güney ve Çalışlar tek belde adı altında buluştu. Köyden göçen birçok kişi de, kaydını doğduğu beldeye aldırdı. Son sayımda nüfusun 2304 olduğu tespit edildi. İçişleri Bakanlığı da Güney'in belde statüsünün devamı yönünde karar aldı. Seçim yapılıncaya kadar Sinanpaşa Kaymakamı 29 yaşındaki Kübra Demirer, Belediye Başkanı olarak görevlendirildi.

İSMİ BEZELYE DİYARI

Güney Beldesi'nin nüfusu 1980'li yıllardan itibaren 1.500-2.500 arasında değişiklik gösterdi. İl merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve ekonomik olarak kendine yeten beldede tarım ön planda bulunuyor. Bölgeye has yetişen bezelye türü nedeniyle Güney'in ismi “Bezelye Diyarı” olarak da biliniyor. Bölgede yetişten bezelyeler dünyada da büyük ilgi görüyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) aldığı karar ile 6 Haziran 2021'de beldede Belediye Başkanlığı seçimi yapılmasını kararlaştırdı. Aralarında Gelecek ve DEVA Partisi'nin de bulunduğu 20 parti de bu seçime girmeye hak kazandı. Bu seçim, Gelecek Partisi lideri eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi lideri ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan için de ilk yerel sınav olacak.

10 KİŞİ MÜCADELE ETTİK

2019'da Güney muhtarı seçilen Süleyman Çağlar da yıllardır hukuk mücadelesi verdikleri belirtti. Süleyman Çağlar mücadelelerini şöyle anlattı: “Komşu köyümüz olan Çalışlar ile referandum yöntemiyle birleştik ve bu birleşme neticesinde mahkemeye müracaat edildi. Mahkeme üç sene sürdü ve kazandık. Yeniden belediye olmamıza karar verildi. Eski belediye başkanlarımızdan, muhtarlardan ve kasabanın önde gelen kişilerinden 10 kişilik bir heyet oluşturduk. Ankara ziyaretlerine başladık, siyasi parti genel başkanları ve İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştük, belediyemizin bürokratik süreci de tamamlandı.”

İlçede yenilenme ve değişim talebi var

Pandemi nedeniyle Afyon Sinanpaşa İlçesi'ne bağlı Güney beldesinde siyasi nabzın ölçüldüğü üç kahvehane de coronavirüs salgını nedeniyle kapalı bulunuyor. Siyasilerin beldeye olan ilgisi ve seçmenle bire bir görüşmeleri ise şimdiden başladı. Hem AKP-MHP'li isimler hem de muhalefetteki CHP ve İYİ Parti temsilcileri ilçede çalışma yürütüyor. Ahmet Davutoğlu'nun liderliğini yaptığı Gelecek Partisi'nin Seçim İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün de önceki hafta beldeye giderek sokağın nabzını yokladı.

SÖZCÜ HaftaSonu'na konuşan Ayhan Sefer Üstün, seçim takvimi açıklanmadığı için henüz aday belirlemediklerini söyledi. Beldedeki bazı seçmenlerin ‘İstikrar' vurgusu ile AKP'ye yakın durduğunu ancak genç seçmenlerde ‘değişim ve yenilenme' talebinin açıkça gözlendiğini vurgulayan Üstün, hedeflerinin başkanlığı kazanmak olduğunu ve seçimden hatırı sayılır bir oy ile çıkmak istediklerini vurguladı.