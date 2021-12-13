Kuraklık Çatören Barajı’nı da vurdu

Eskişehir'de çiftçilerin tarımsal sulama ihtiyacını karşılamak için kullanılan Çatören Barajı'nın su seviyesi ciddi oranda düştü. Kuraklık alarmı verilen baraj drone ile görüntülendi.

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Seyitgazi ilçesinde bulunan Çatören Barajı!nın, mevsimsel yağışların az olması ve kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü.

İlçede bulunan 30 mahallenin tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan baraj suyunun az olması, çiftçileri ve çevrede yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor.

Ciddi oranda suyu çekilen ve farklı balık türlerine ev sahipliği yapan baraj, havadan görüntülendi.

Baraja en yakın mahallelerden biri olan Numanoluk Mahallesi’nin Muhtarı Nazif Ayık, geçmiş yıllara göre 2021 yılındaki su oranının en düşük seviyede olduğunu belirterek, kuraklığın boyutuna vurgu yaptı.

ÇİFTÇİLER ZOR DURUMDA

Geçen günlerde etkili olan yağışların barajdaki su seviyesini değiştirmediğini söyleyen Ayık, “2021 yılına gelene kadar bu kadar düşük olduğu görülmemiştir. Son zamanlarda su seviyesi çok düştü. Bölgemizin 30-40 mahallesi buradan su ihtiyacını karşılıyor. Kuraklık nedeniyle çiftçilerin mahsulleri de kurudu” dedi. (İHA)



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