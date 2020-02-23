Kurbağa avcılarına sıkı takip

Aydın’ın Söke ilçesi ovasında doğa dostlarının girişimiyle kurbağa avcıları sıkı takibe alındı. Afrika’dan ülkemize üremek için göç eden leyleklerin, küresel iklim değişikliği nedeniyle her geçen yıl daha erken geldiğini, yorgun ve bitkin gelen leyleklerin kaçak avcıların kurbağaları toplaması nedeniyle aç kaldıklarını savunan doğa dostları kolluk güçleri ve ilçe tarım müdürlüğünden yardım istedi. Bilim insanları da çiftleşme ve üreme dönemindeki kurbağaların toplanmasının doğal dengeye büyük zarar verdiğini söyledi.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği, (EKODOSD) Söke Ovası Büyük Menderes Havzası'nda yasak olmasına rağmen kurbağa avcılığı yapanlarla ilgili harekete geçti.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Söke İlçe Tarım Orman Müdürü Zeki Berhuni'yi ziyaret ederek, havzaya her yıl daha erken gelen leyleklerin, temel besini olan kurbağaların korunmasını istedi. Aşağı Büyük Menderes Havzası'nda doğal alanlarda biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik yaptığı çalışmalar, araştırmalar ve projeler konusunda bilgi veren Sürücü, kurbağa avcılığına karşı denetimlerin sıklaştırılmasını istedi.

“LEYLEKLER YORGUN VE BİTKİN GELİYOR”

Son 10 yıldır Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ege Üniversitesi ve EKODOSD işbirliğiyle, Aşağı Büyük Menderes Havzası köylerinde leylek yavrularını halkalama çalışmalarının yapıldığını söyleyen Sürücü, “Afrika'dan ülkemize üremek için göç eden leyleklerin, küresel iklim değişikliği nedeniyle her yıl daha erken geldiğini tespit ettik. Binlerce kilometre kat eden leylekler yorgun, bitkin ve zayıf bir şekilde geliyor. Leyleklerin çabuk toparlanmaları, eş bularak çiftleşmeleri ve yuvalarını tamir etmeleri için iyi beslenmeleri gerekiyor. Bu dönemde en kolay avlayabildikleri besin grubunu kurbağalar oluşturuyor” dedi.

“KURBAĞALARI KAÇAK OLARAK TOPLUYORLAR”

“Söke Ovası’na güneyden gelen kurbağa avcıları, leyleklerin besin grubundaki kurbağaları kaçak olarak topluyor” diyen Sürücü, “Söke İlçe Tarım Orman Müdürü'müzden, kurbağa avcılarına yönelik denetimlerin arttırılmasını istedik. Kendileri de rutin denetimlerin sıklaştırıldığını, Jandarma Karakol Komutanlığı ve Su Ürünleri Kontrol Ekipleri tarafından kurbağa avcılığı yaptığı tespit edilen kişilere idari işlemlerin uygulandığını söyledi. Aydın bölgesinde kurbağa avcılığının yasak olduğunu, kaçak avlananların ihbar edilmesi halinde işlem yapılacağını belirtti” ifadelerini kullanarak vatandaşları da kurbağa avcılarına karşı duyarlı olmaya çağırdı.

AVCILAR HEM KURBAĞALARA HEM LEYLEKLERE ZARAR VERİYOR

Kurbağa avcılarının doğal dengeye çok büyük zarar verdiğini söyleyen Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kurtuluş Olgun da Söke ovasındaki sulak alanların kurbağaların üremeleri için uygun olduğunu söyledi.

Ongun, “Arka bacakları oldukça kaslı olan ‘ova kurbağaları' toplanıyor. Önümüzdeki günlerde çiftleşmeye başlayacak kurbağalar yumurtalarını suya bırakacak. Çiftleşecek ve yumurta bırakacak ergin hayvanların toplanması anaç birey sayısını da azaltır. Mayıs ayına kadar bırakın kurbağa toplamayı, sudaki insan hareketleri bile kurbağaların üremesini olumsuz etkiler. Kaçak kurbağa avcılarına kesinlikle izin verilmemelidir. Kurbağaların toplanması buradaki doğal dengeye zarar vermekte, sulak alan ekosistemi içinde, leylek gibi kurbağalarla beslenen kuşların besin gruplarının azalmasına da yol açmaktadır” şeklinde konuştu.