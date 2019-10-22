Kuzu kulağının faydaları nelerdir? Kuzu kulağı neye iyi gelir?

Bilimsel adı rumex acetosa, halk arasında ekşilik, turşuotu, ebemekşisi, ekşimlik, oğlak kulağı ve ekşi kulak gibi isimlerle de anılan kuzu kulağı Türkiye'nin birçok bölgesinde yetiştirilmektedir. Çiğ bir şekilde tüketilebildiği gibi salatalarda, yemeklerde, bazen çorba ve böreklerde de kullanılabilir. Ekşi tadı ile özellikle salatalara ayrı bir lezzet katan kuzu kulağınının faydaları ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde derledik... Kuzu kulağının faydaları nelerdir? Işgın otu neye iyi gelir? İşte bilinmesi gerekenler...

A, B ve C vitaminleri bakımından güçlü bir içeriğe sahip olan kuzu kulağı, aynı zamanda demir ve fosfor yönünden de oldukça zengindir. Çok uzun yıllardır cilt hastalıklarında sıklıkla kullanılan kuzu kulağı özellikle sedef hastalığı, egzama ve çıbanlar için yararlıdır. Ayrıca cilt yüzeyindeki hücreleri yeniler. Şimdi, kuzu kulağının sağlık açısından faydalarına daha yakından bakalım…

KUZU KULAĞININ FAYDALARI

Kuzu kulağının sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– C vitamini eksikliğinden kaynaklanan iskorbüt hastalığının tedavisinde kuzu kulağının oldukça etkili olduğu ifade edilmektedir. İskorbüt hastalığı tedavi edilmediğinde ağız içi yaralarına ve diş dökülmelerine neden olur.

– İdrar söktürücü özelliği ile kuzu kulağı, böbreklerin daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Bağırsakları yumuşatır ve müshil etkisi yaratarak kabızlığa iyi gelir.

– Güneş yanıklarında rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Bunun için, körpe kuzukulağı yaprakları toplanıp ezilerek lapası yapılır ve etkilenen bölgeye dıştan uygulanır.

– Kandaki toksinleri ve yağları temizleyerek idrar yolu ile atar. Bu işlem sırasında idrar yollarını ve mesaneyi temizler. Taş ve kum oluşumunu önler.

– Kuzukulağı, gribe ve soğuk algınlığına karşı korur. Bağışıklığın neden olduğu yüksek ateşi düşürür.

– Çiğ olarak yenildiğinde kan şekerini düşürmeye yardımcı olur.

– Kuzu kulağı tohumları emziren kadınlarda anne sütünün artmasını sağlar.

– Adet düzensizliğine karşı oldukça etkili olan kuzu kulağı, regl döneminde kanamanın düzene girmesine yardımcı olur.

ÖNEMLİ NOT: Kuzu kulağı, gut, romatizma ve böbrek hastalığı bulunan kişilere önerilmemektedir. Ayrıca idrar yolları sorunu olanların kuzu kulağı tüketiminden kaçınmaları tavsiye edilir.