Lady Gaga ve nişanlısı Christian Carino ayrıldı

Ünlü şarkıcı Lady Gaga, bir yıldır nişanlı olduğu Christian Carino'dan ayrıldı. Grammy'de parmağında yüzük olmaması dikkat çeken Gaga, o dönem konu ile ilgili açıklama yapmamıştı...

Ünlü şarkıcı Lady Gaga ve Bradley Cooper’ın gündemden düşmeye pek niyeti yok. Başrolünde yer aldıkları A Star is Born filmi ile gündemden düşmeyen ikilinin samimiyetleri herkesin dilinde. Son olarak Gaga’nın Las Vegas konserinde Bradley Cooper’ın gözlerinin içine bakarak ağlaması ise sosyal medyaya damgasını vurmuş, herkesin tepkisini toplamışlardı…

Gaga'nın Cooper'a ‘Aşk'la bakması eleştirilirken, Shallow'u söylerken gözlerini ayırmaması, ‘Kendine gel’, ‘Bradley'den uzak dur’, ‘Onun mutlu bir ailesi var’, ‘Nişanlına bu kadar aşkla bakmamışsındır Lady Gaga’ gibi yorumlara neden olmuştu.

Ünlü model Irina Shayk ile birlikte olan ve 1 yaşında kızları bulunan Cooper'ın Gaga'ya karşılık vermesi ve her etkinlikte Gaga ile yakın ilişki içinde olması ise ‘Aralarında bir şey mi var’ söylentilerine neden oldu.

Tüm bu söylentiler herkesin dilindeyken Lady Gaga’nın bir yıl önce nişanlandığı Christian Carino’dan ayrılması dedikoduları da beraberinde getirdi. ‘Bradley ile o kadar yakındı ki taş olsa çatlardı’ yorumlarına benzer konuşmalar ise bir hayli fazla. Bakalım yakın zaman bize neler gösterecek…