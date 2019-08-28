Lahananın faydaları nelerdir? Lahana neye iyi gelir?

Lahana sıklıkla kabızlık, mide ülseri, baş ağrısı, obezite, cilt hastalıkları, egzama, sarılık ve lekelenme tedavisi için yaygın olarak kullanılır. Ayrıca romatizma, artrit, gut, göz hastalıkları, kalp hastalıkları ve Alzheimer hastalığının başlangıcını önlemeye veya geciktirmeye yardımcı olur. Şimdi, lahananın sağlık için yararlarına daha yakından bakalım… Lahananın faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

Lahana, çok iyi bir diyet lifi, kalsiyum, magnezyum ve potasyum kaynağıdır ve aynı zamanda diğer çeşitli vitaminleri içerir. Sadece yaklaşık 25 kalori içeren 100 gramlık bir lahana porsiyonuyla, diyetinize sağlıklı bir katkı sağlayabilirsiniz. Ayrıca flavonoidler, zeaksantin, lutein, kolin ve beta-karoten dahil antioksidanlar bakımından yüksektir. Peki, lahananın faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

LAHANANIN FAYDALARI

Lahananın sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Beyin fonksiyonlarını iyileştirir

Lahana, özellikle antosiyaninlerle dolu birçok antioksidana sahiptir. Araştırmalar, antioksidanların iltihabı azaltabildiğini, belirli kanserlere karşı koruyucu olabileceğini ve beyin fonksiyonlarını iyileştirebileceğini göstermektedir.

İltihabı azaltır

Lahana inflamasyonu azaltan bir bileşik olan sulforaphane içerirler. Araştırmalar, lahana gibi sebzelerin anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Lahana ayrıca, yapraklarında kadmiyum bağlayıcı komplekslerin birikmesiyle bilinir; Bunun ana bileşenlerinden biri glutamindir. Glutamin, güçlü bir anti-enflamatuar ajandır, bu nedenle tüketilmesi, iltihaplanma, tahriş, alerji, eklem ağrısı, ateş ve çeşitli cilt hastalıklarının azaltılmasına yardımcı olabilir.

Antikanser özellikler

Lahana izotiyosiyanat bileşiklerine dönüştürülebilen glukozinolatlar içerir. Bu dönüşüm, meme kanseri, prostat kanseri, mesane kanseri ve kolon kanseri dahil olmak üzere çeşitli kanserlerin önlenmesinde yardımcı olmaktadır. Kırmızı lahana özellikle, enzim aktivitesini uyardığı ve kansere neden olan tümörlerin büyümesini engellediği bilinen lupeol, sinigrin ve sülforaptan gibi bazı anti-kanser bileşiklerine sahiptir.

Kalp sağlığını korur ve kolesterolü düzenler

Lahana, LDL kolesterol seviyelerini düşüren, kan basıncını azaltarn ve trombosit oluşumunu önleyen kardiyovasküler hastalık riskini azaltan polifenoller bakımından zengindir. Lahana ayrıca, safra asitlerini bağlayarak, kötü kolesterol seviyenizi düşürmenize yardımcı olur.

Bağışıklığı artırır

Lahana, yüksek C vitamini lahana içeriği nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirmede ve serbest radikallerle savaşmada yardımcı olur.

Cilt sağlığı

Lahana, C vitamini, antosiyaninler ve kükürt gibi antioksidanlar bakımından zengindir. Antioksidanlar cilt sağlığında ve vücudun yaşlanma sürecine verdiği tepkilerde büyük rol oynar. Serbest radikaller kırışıklıkların, cilt renginin değişmesinin, lekelerin ve diğer birçok durumun altında yatan sebeplerdir. Bu nedenle, lahana yiyerek elde ettiğiniz antioksidanlar yaşlanma sürecinizde bir dönüşüme neden olabilir, sağlıklı ve genç hissetmenizi sağlar.

Kilo vermeye yardımcı

Lahana, sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyen kişiler için sıklıkla önerilmektedir. Lahana, su ve lif de dahil olmak üzere birçok faydalı vitamin, mineral ve diğer besinlerle dolu olduğu için, daha sağlıklı ve kilo almak isteyen insanlar için sağlıklı bir diyet seçeneğidir.