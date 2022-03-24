Leylekler için acil iniş pisti yapıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Bigadiç Belediyesi, Afrika'dan Avrupa'ya göç eden leylekler için 6 ayrı 'Göç Yolu Acil İniş Pisti' oluşturdu. Soğuk ve yağışlı havalarda göç edemeyen leylekler, günlük yemlemesi yapılan acil iniş pistlerine inerek yeniden göç için havaların ısınmasını bekliyor.

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Avrupa ve Balkanlar’dan kışı geçirmek için Afrika’ya giden 1 milyon leylek mart ayında yeniden Anadolu üzerinden üreme alanlarındaki yuvalarına geri dönüş göçü başlatıyor.

Göç süresi, üreme alanı ile kışlama alanı arasındaki mesafe, yaşadığı bölgenin iklim koşulları, yavruların yumurtadan çıkma zamanı, göç güzergâhındaki besinlerin bol ya da kıt olması gibi etkenlere bağlı oluyor.

Balıkesir ve Sındırgı üzerinden Avrupa’ya göç eden leyleklerin bu yıl mart ayında havanın mevsim normallerinin altında olması nedeniyle göçü zorlaştı.

Bu duruma sessiz kalmayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Bigadiç Belediyesi leyleklerin göç güzergâhında olan bir bölgeyi koruma altına alarak yemleme yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Soğuk havada leyleklerin yaşamlarını devam ettirebilmesi için bölgeye yemleme yapıldı. Leylekler şimdi göçe devam edebilmek için havaların ısınmasını bekliyor” dedi. (DHA)

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