‘Lezzet Düşkünleri’ başlıyor
Hem profesyonellerin hem de profesyonel olmayanların bir arada yarışacağı reality yarışma programı ‘Lezzet Düşkünleri’ 25 Mayıs Pazartesi gününden itibaren saat 15.45'te TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak.
Ünlü şef, seyirciye hem pratik mutfak bilgileri verecek hem de seyircinin dili damağı olarak, ekrana gelen tüm lezzetleri detayları ile aktaracak.
Haftanın finalinde bir çift büyük ödülü kazanırken bir çift de hayallerine veda edecek. 6. günün sonunda elenen çiftin yerine ise yine çok yetenekli bir başka çift gelecek ve yarışma tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam edecek.