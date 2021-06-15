LÖSEV’de diploma heyecanı

Lösemili Çocuklar Okulu 2008 yılında Beysukent, Ankara’da kuruldu. 2015 yılında İncek’te yer alan LÖSEV Kent Kampüsü’ne taşınan okul başlangıçta anasınıfı, ilkokul ve ortaokul olarak hizmet verdi.

LÖSEV bu çok özel okulda yoğun tedavileri nedeniyle derslerine devam edemeyerek eğitimleri aksayan, maske taktıkları için okullarında dışlanan, hatta bazen istenmeyen lösemili çocukların kendilerine güvenen, sosyal ve kültürlü gençler olarak büyümeleri için gereken şekilde desteklenmelerine azami özen gösterdi.

MEB müfredatına bağlı olarak kolej statüsünde hizmet veren LSV Eğitim Kurumları’nda çocukların kırtasiye masraflarından kıyafetlerine kadar tüm ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın birlikte hazırladığı ‘Beyaz Bayrak Projesi’ kapsamında, ‘temizlik ve sağlığın sembolü’ olarak ‘Beyaz Bayrak’ alan LSV Eğitim Kurumları, 2020 yılında ‘TSE Okulum Temiz Sertifikasını’ da aldı.

LÖSEV’in okullarında şu an çok sayıda öğrenci eğitim görüyor. Geçen cumartesi günü 26 ortaokul öğrencisi okuldan mezun olup liseye başlamak üzere kep attı.