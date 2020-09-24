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Lüks ev fiyatına halı
Lüks ev fiyatına halı
Turistlerin uğrak noktası Kapodokya'da metrekaresinde 7 milyon düğüm olan "Son Akşam Yemeği" konseptli halı 80 bin dolardan, yani 612 bin liradan satışa çıkarıldı.
Yaşam 24 Eylül 2020 - 16:05

Kapadokya bölgesini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan halı mağazalarında bulunan halılar 50 dolar ile 80 bin dolar arasında satılıyor.

Uçhisar beldesinde bir halı mağazasında bulunan ve “son akşam yemeği”nin işlendiği 7 milyon düğümü olan halı 80 bin dolara satılıyor.

(Fotoğraf: İHA)

50 dolar ile 80 bin dolar arasında satılan halılara en fazla ABD’li turistler ilgi gösteriyor.

(Fotoğraf: İHA)

Mağazada bulunan Leonardo da Vinci’nin eseri olan Mona Lisa tablosunun işlendiği halı ise 40 bin dolardan satılıyor. (İHA)

Son güncelleme: 16:07 - 24.09.2020