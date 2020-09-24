Lüks ev fiyatına halı

Turistlerin uğrak noktası Kapodokya'da metrekaresinde 7 milyon düğüm olan "Son Akşam Yemeği" konseptli halı 80 bin dolardan, yani 612 bin liradan satışa çıkarıldı.

Kapadokya bölgesini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan halı mağazalarında bulunan halılar 50 dolar ile 80 bin dolar arasında satılıyor.

Uçhisar beldesinde bir halı mağazasında bulunan ve “son akşam yemeği”nin işlendiği 7 milyon düğümü olan halı 80 bin dolara satılıyor.

50 dolar ile 80 bin dolar arasında satılan halılara en fazla ABD’li turistler ilgi gösteriyor.

Mağazada bulunan Leonardo da Vinci’nin eseri olan Mona Lisa tablosunun işlendiği halı ise 40 bin dolardan satılıyor. (İHA)