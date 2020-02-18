Marmaris kışı görmeden baharı yaşıyor

Muğla’nın Marmaris ilçesi kışı görmeden bahar geldi. Hava sıcaklığı 19 dereceye kadar çıkınca kırsal alanları sarı ve beyaz papatyalar kapladı. Çiçek açmayan badem ağacı kalmadı. Keçi ve koyunlar yavruladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi tam anlamıyla kış ayını yaşamadan bahara geçiş yaptı. Birkaç günlük yağmurun ardından sıcaklık 19 dereceye tırmandı.

İlçeyi uzak mahallelere bağlayan kara yollarının kenarları ve bahçeleri sarı ve beyaz papatyalar kapladı. Badem ağaçları çiçek açtı, keçi ve koyunlar yavruladı.

Anadolu'nun genelinde kara kış hüküm sürerken, bir haftalık yağmurlu havanın ardından Marmaris'e bahar geldi.

Hava sıcaklığı 19 dereceye çıktı. İlçede çiçek açmayan badem ağacı kalmadı. Deniz seviyesinden 25-150 metre yükseklikteki uzak mahallelerde her yanı sarı ve beyaz papatyalar kapladı.

OTLAKLAR KUZU, OĞLAK DOLDU

Baharın müjdecisi olarak görülen, koyundan ziyade keçi besiciliğinin yapıldığı Muğla genelinde baharın müjdecisi olarak keçiler de yavrulamaya başladı. Muğla'da küçükbaş hayvan yetiştiricilerini de tatlı bir telaş sardı. Annelerinin yanında otlamaya çıkan yavrular bölgeden geçenlerin de ilgi odağı oldu.