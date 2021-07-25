Masal diyarının bilinmeyenleri

Anadolu'nun kalbinde yer alan Kapadokya, 60 milyon yıllık tarihi ve büyülü coğrafyası ile her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Salgın döneminde alışkın olduğu kalabalıklardan biraz uzaklaşsa da artık yeniden yavaş yavaş gezginler ile buluşuyor.

Başkent Üniversitesi Turizm Rehberlik Bölümü mezunu, Hacettepe Üniversitesi'nde Hristiyanlık ve Bizans Tarihi üzerine yüksek lisans yapan 13 yıllık rehber Ayşegül Oskay Başıbüyük, bölgenin az bilinen yanlarını SÖZCÜ Haftasonu okurları için anlattı. İşte Başıbüyük'ün vurguladığı özellikler:

OLUŞUMU SÜRÜYOR

– Kapadokya bölgesi oluşumunu tamamlamış bir bölge değil. Kayaların altından suların geçtiği yerlerde sular aktıkça kayalar aşınıyor. Sonuçta da çökmeler meydana geliyor. Bazı kayalar yok olurken, bazı kayalar da toprağın altında rüzgar, kar ve yağmur aşındırmasıyla birlikte yeniden doğuyor. Yani süreç devam ediyor.

– Bölge, Pers dilinde Katpatuka olarak geçer ki ‘Güzel Atlar Diyarı' demektir. Fakat bu en kolay anlatım şekli olduğu için bu şekilde söyleniyor. Kapadokya ismi Farsça, Gat Pa Tuka kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelmiş. Uzun-Bacak-At anlamına gelir. Pers ordusu iyi eğitilmiş, kaliteli atlarını bu bölgeden temin edermiş.

– Bugün turistik olarak tercih edilen ‘Dar Kapadokya' diye adlandırılan bölge Uçhisar, Ortahisar, Ürgüp, Avanos ve Göreme'dir. Sık bilinenin aksine dar Kapadokya, volkanik dağların patlamasıyla değil, bu dağların oluşumundan binlerce yıl önce yer kabuğunun çatlaması ve mağmanın ortaya çıkması sebebiyle oluşmuştur.

– Kapadokya 300'den fazla kayaya oyma kiliseye sahip. Yeryüzünde bu kadar dar bir alanda bu kadar fazla sayıda ibadethane yok.

HER BİR KÖŞESİNİ GEZMEK İÇİN GÜNLER GEREKİYOR

Kapadokya tarihinde bilinen en eski medeniyet Asurlular. Daha sonra çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Kapadokya, 1985'ten beri UNESCO Dünya Kültür Mirasları Listesi'nde yer alıyor. Bölgede Avanos, Ürgüp, Göreme, Akvadi, Uçhisar ve Ortahisar kaleleri, El Nazar Kilisesi, Aynalı Kilise, Güvercinlik Vadisi, Derinkuyu, Kaymaklı Özkonak Yeraltı Şehirleri, Ihlara Vadisi, Selime Köyü, Çavuşin, Güllüdere Vadisi, Paşabağ-Zelve Anapınar Köyü görülmesi gereken yerler arasında.