MasterChef’te şarkı söyleyen görme engelli kız, sesiyle herkesi hüzünlendirdi

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel olarak Üsküdar’daki Engelsiz Yaşam Merkezi’ne konuk oldu. Dün akşam yeni bölümü yayınlanan yarışmada görme engelli Tuana’nın Ederlizi şarkısını söylediği anlar herkesi hüzne boğdu.

Mavi ve kırmızı takım yarışmacılarının, dokunulmazlık oyunu için mönüyü tadanlar arasında bulunan küçük kız, bir ara Somer Sivrioğlu’nun ricası üzerine şarkı söyledi. Bir Balkan şarkısı okuyan Tuana, başta jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanni ve Somer Sivrioğlu olmak üzere, yarışmacıları da adeta etkisi altına aldı. Tuana’nın sesinden etkilenen Güzide ise bir ara göz yaşlarına hakim olamadı.