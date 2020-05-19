Matrix filminin yönetmeni Lilly Wachowski, Elon Musk ve Ivanka Trump’a küfür etti

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, geçen haftalarda 'Kırmızı hapı seç' şeklinde bir tweet atmış ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka da destek vererek 'Seçtim' demişti. Bunun üzerine Matrix filminin yaratıcısı ve yönetmeni Lilly Wachowski her iki isme de sosyal medya üzerinden küfür etti...

Twitter, bu zamana kadar pek çok polemiğe sahne olmuştu ama böylesi ilk kez yaşanıyor… Elon Musk, geçen haftalarda corona virüsü nedeniyle evde kalmanın faşitslik olduğunu dile getirerek sosyal medya hesabından ‘Kırmızı hapı seç’ yazılı bir tweet attı.

Matrix filmini izleyenler hatırlar; filmin ilk serisinde Morpheus, Matrix’ten çıkmak isteyen Neo’ya kırmızı ve mavi hap seçenekleri sunuyor ve “Mavi hapı alırsan, bu hikaye sona erer, yatağında uyanırsın ve istediğin her neyse ona inanırsın. Kırmızı hapı alırsan Harikalar Diyarı'nda kalırsın. Ben de sana tavşan deliğinin gittiği yerleri gösteririm” diyordu… Neo da kırmızıyı seçip Harikalar Diyarı’nda kalmayı tercih ediyordu…

Musk’un tweeti üzerine ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Tesla ve SpaceX CEO'suna cevap verdi ve ‘Kırmızı hapı aldım’ dedi… İşte her şey bu tweetten sonra başladı ve Matrix filminin yaratıcısı ve yönetmeni Lilly Wachowski, iki ünlü ismin twitlerini alıntılayarak, görüşlerini kabul etmediğini küfrederek dile getirdi ve “İkiniz de s…. gidin” dedi…

Bu sert cevabın ardından tweeti takip eden insanları Chicago merkezli bir LGBTİ organizasyonunu desteklemeye çağırdı. Ivanka Trump ve Elon Musk’a hitaben eğer yapabilirlerse kendilerinin de organizasyonu destekleyebileceğini söyledi.