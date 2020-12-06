Mavi dünyaya açılan kapı

Antalya’daki akvaryumda binlerce deniz canlısını görmek mümkün. 131 metre uzunluğu ve 3 buçuk metre genişliği ile dünyanın en büyük akvaryum tüneli de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Antalya, her zaman turistleri eşsiz sahilleri, tarihi ve doğal güzellikleri ile büyülüyor. Ancak bu kentin ziyaretçilerine sundukları bunlarla sınırlı değil. Son dönemde Antalya'yı ziyaret edenler, kentteki akvaryumu da görmeden dönmüyor.

2012'den beri sualtı meraklılarını ağırlayan akvaryum binlerce deniz canlısına evsahipliği yapıyor. Hem ana tankta hem de diğer tematik akvaryumlarda sergilenen dekorlar ünlü İtalyan sanatçı Benedetti tarafından Güney Afrika'da üretilip deniz yolu ile getirilerek özenle yerleştirilmiş. Ana tankta yer alan mercan resifi dekoru ise alanında dünyanın en büyüğü durumunda. Bunun yanısıra 131 metrelik uzunluğu ve 3 buçuk metre genişliği ile dünyanın en büyük akvaryum tüneli de yine bu tesiste yer alıyor. Ayrıca su altı gösterileri de izleyenleri büyülüyor. Özellikle 130 köpekbalığının besleme sırasında oluşturduğu görüntüler büyük ilgi görüyor. Bu gösterilerin saatlerini tesisin sitesinden öğrenmek mümkün.

6 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ

Akvaryumu açıldığı günden beri 6 milyon kişi ziyaret etti. Ziyaretçiler arasında yerli konuklar kadar yabancı turistler de yer aldı. Yüzde 100 engelli dostu olarak inşa edilen tesiste balmumu müzesi ve tropik sürüngenlerin evi gibi başka işletmeler de bulunuyor.

KAPASİTESİNİN 5'TE 1'İ KADAR KONUK ALINIYOR

Akvaryum coronavirüs salgınına karşı standart tedbirlerin yanısıra sıkı önlemler de uygulanıyor. Tesisin içinde yer alan gezi alanları sosyal mesafe kurallarına göre yeniden düzenlenmiş durumda. Ziyaretçiler arasında mesafeyi korumak için de günlük kapasitenin en fazla yüzde 20'si kullanılıyor. Böylece günde yaklaşık 10 bin ziyaretçiye kadar gezi imkanı sunuluyor. Yüzde 100 taze hava kullanılan klima sisteminin yanısıra tüm alanlarda düzenli dezenfeksiyon yapılıyor. Ayrıca termal kameralar da ziyaretçileri takip ediyor. Akvaryumda bulunan yaklaşık bin 500 metrekarelik yüzey alanları da düzenli olarak temizleniyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÜCRETSİZ

Tesiste, coronavirüs salgınına karşı fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları için de bir kampanya başlatıldı. “Biz Unutmadık” sloganı ile sağlık çalışanlarına akvaryumu ücretsiz olarak ziyaret imkanı sunuluyor. 5-20 Aralık 2020 tarihleri arasında hayata geçirilecek uygulamada sağlık çalışanlarının birlikte geldikleri en fazla 3 yakınlarına da bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim sağlanacak. Uygulamadan faydalanmak için ziyaret öncesinde tesisin internet sitesinden kayıt yaptırmak gerekiyor. Akvaryumda benzer bir uygulama 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle geçen ay öğretmenler için yapılmıştı. Akvaryumda 0-2 yaş arası çocuklardan ise ücret alınmıyor.