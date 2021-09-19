Mecidiyeköy yeni yüzüne kavuşuyor

İstanbul’un en yoğun ve en kaotik noktası olan Mecidiyeköy’de başlayan meydan düzenleme çalışmasında sona gelindi. Eylül ayının sonunda beton görüntünün yerini yeşil alanlar alacak...

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul'un Mecidiyeköy İlçesi Avrupa yakasının, 1950 yıllarından sonra hızla iskana açılan ve bu dönemden itibaren kentin en yoğun konut, iş, trafik ve kolay ulaşım merkezlerinden biri haline gelen bölgelerindendir.

Durum böyle olunca ilçe yıllardır insan karmaşası ve trafik yoğunluğuyla kendini göstermektedir. Bu yoğunluktan şikayet eden vatandaşların imdadına İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetişti. Konuyla ilgili çözüm arayışına giren İBB ekipleri, insanların biraz olsun rahat nefes almaları ve ulaşım- yaşam koşullarının daha iyi hale gelebilmesi için geçtiğimiz şubat ayında bölgede çevre düzenleme çalışması başlattı.

Proje başından itibaren aralıksız devam eden çalışmalar tamamlanma noktasına gelmiş durumda. Ekiplerin şubat ayından beri devam eden çalışmaları kapsamında tam 7 bin 800 metrekarelik alanda altyapı düzenlemesi yapıldığı öğrenildi.

KESİNTİSİZ ULAŞIM

Bu projeyle, karmaşık ve tanımsız durumdaki Mecidiyeköy Meydanı'nda kesintisiz yaya ulaşımı sağlanarak İstanbulluların o noktadaki en önemli sorunlarından birisi çözülmüş olacak. Meydan çevresinde yoğun trafiğin yarattığı araç seslerini de perdeleyecek olan bin 700 metrekarelik peyzaj düzenlemesi yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

KİTAPÇILAR- SANAT…

Mecidiyeköy Meydanı'nda sadece araç gürültüsü ve insan kalabalığı değil, bir İstanbul kitapçısı, oturma alanları ve sanat yapısı da yer alacak. Meydan yeni estetik ve ferah görünümü ile İstanbullu vatandaşların yeni buluşma noktası haline gelecek. Taksim, Sultanahmet, Kadıköy, Beşiktaş, Eminönü, Ortaköy, Bakırköy Meydanı gibi gözde bölgelerden biri olan Mecidiyeköy Meydanı'nın, eylül ayının sonunda yeni yüzüne kavuşmuş olması bekleniyor.

HALK ÇOK MEMNUN…

Bölgede beton görüntünün yerini ağaçlar ve yeşil alanlar alacak. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, Mecidiyeköy Meydanı çevre düzenleme çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi. Proje hakkında detaylı bilgi alan vatandaşlar bu durumdan heyecan duyduklarını, çok memnun olduklarını dile getirdi.

Gelip geçilen bir alandan ziyade durulan nefes alınan bir yer olsun

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, Mecidiyeköy Meydanı'na yeni bir kimlik kazandıracaklarını vurguladı. Alpay, şu açıklamaları yaptı: “Bu alan tanımsız bir alan halindeydi. Otobüs duraklarının, metronun, iş merkezlerinin tam ortasında ana transfer istasyonuydu. Burası İstanbul'un ortasında bulunan bir alan ve proje ekiplerimizle burayı farklı bir kimliğe büründürmek istedik. Gelip geçilen bir alandan ziyade, durulan nefes alınan bir kent meydanına yakışır olmasını istedik ve harekete geçtik. Eylül ayının sonunda meydanı vatandaşlarımıza açmış olacağız.”

Hiç yeşili olmayan alanda 4.5 metrelik ağaçlar yerini alacak

Peki İstanbulluları yeni Mecidiyeköy Meydanı'nda neler bekliyor? Arif Gürkan Alpay meydanın yeni halini şöyle anlattı: “Öncelikle meydandaki gürültüyü kesmek adına bin 700 metrekarelik peyzaj alanı ve ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Daha önce hiç yeşili olmayan bir alanda 4.5 metrelik ağaçlar ile hem ses izolasyonu sağlayacağız hem gölgemiz hem de oturma alanımız olacak. Mecidiyeköy'ün ortasını bu proje ile yeşillendirmiş olacağız. Burada vatandaşlarımızı yarı açık bir sanat galerisi karşılayacak. Dönem dönem sanatçılarımızın eserlerini bölgede sergileyeceğiz. Yine burada İstanbul kitapçımız yerini alacak. Peyzaj alanları içinde oturma ve dinlenme noktaları olacak. Buranın bir buluşma noktası haline gelmesini istiyoruz.”