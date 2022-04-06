Meghan Markle o ismi kullanacağı yeni markası için kolları sıvadı

Attığı her adım olay olan Sussex Düşesi Meghan Markle, yeni projesi için yine çok konuşulacak bir hamleye imza atıyor.

Sozcu.com.tr

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Prens Harry ile evlendikten kısa bir süre sonra eşiyle birlikte İngiltere Kraliyet Ailesi’nden ayrılan ve Amerika’ya yerleşen Meghan Markle, farklı projelerle hayatlarına devam edeceklerini açıklamıştı.

Dijital yayın platformu Netflix’le 2 yıllık dev bir anlaşma imzalayan 40 yaşındaki Markle, ayrıca müzik platformu Spotify’a da podcast programı hazırlayacağını duyurmuştu.

Meghan ve Harry’nin, Spotify ile 2020 yılında imza attıkları anlaşmalarından yaklaşık 347 milyon TL’lik (18 milyon Sterlin) bir kazanç elde ettikleri biliniyor.

PATENT BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Daily Mail’in haberine göre, Spotify programının ismini belirleyen Markle, bu ismi ticari bir marka haline getirmeye çalışıyor. Eski Yunancadan türetilen ve İngilizceye ilk olarak 470 yıl önce giren “arketip” kelimesini seçen ABD’li düşes, şimdi başka bir şirketin kelimeyi kullanmasını engellemeye çalışıyor.

Geçen ay ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne başvuruda bulunan Markle, “kadınları geride tutmaya çalışan etiketleri” araştırmaya yemin ettiğini söylüyor.

Başvuru, Prens Harry ve Meghan Markle tarafından kurulan ve 11 şirketten oluşan dev bir şirketler ağının bir parçası olan Archewell Audio tarafından yapıldı. Markle’ın, halihazırdaki isimlerinde Archetypes kelimelerini kullanan şirketlerin yasal zorunluluklarıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Meghan Markle’ın “Arketip” ismini verdiği Spotify podcast’inin de bu yaz yayınlanması bekleniyor.

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