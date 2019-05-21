Meghan Markle’dan ilginç sözler “Tanıdığın ünlü İngiliz erkek var mı”

Meghan Markle'ın bundan üç yıl önce bir konuşma esnasında söylediği sözler ortaya çıktı. İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre Markle, TV sunucusu Lizzie Cundy'e 'Tanıdığın ünlü İngiliz erkek var mı? İngiliz erkekleri seviyorum" demiş...

Yaklaşık iki hafta önce ilk çocuğunu dünyaya getiren Sussex Düşesi Meghan Markle tarafında sular durulmuyor. Hamileliğin sonlarına doğru inzivaya çekilen ve bir süredir gözlerden uzak duran Markle’ın hakkında çeşitli iddialar atılmaya devam ediyor.

Yeni iddiaya göre İngiliz TV ve radyo sunucusu Lizze Cundy, The Sun gazetesine verdiği röportajda Meghan Markle’ın İngiliz erkekleri ne kadar çok sevdiğinden bahsetmiş. Markle meğer, Prens Harry ile tanışmadan üç yıl önce, 2013 yılında, bir yardım gecesinde sunucu Cundy’ye, kendisine bir İngiliz erkek bulması için yardım etmesini istemiş.

Cundy, verdiği röportajda “Kadın kadına sohbet ediyorduk ve sonra bana, ‘Tanıdığın ünlü erkek var mı? Bekarım ve İngiliz erkeklerini çok seviyorum’ dedi. Ben de ona ‘Dışarı çıkalım ve sana birini bulalım’ dedim” ifadesini kullandı.

Cundy, Markle'ın Prens Harry ile birlikte olduğu haberlerinin çıktığı zamanlarda kendisine mesaj yazarak, “Aman Tanrım, Harry olayını duydum” dediğini, Markle'ın da karşılığında, “Evet, deniyoruz, ilişkiye başladık” yanıtını verdiğini anlattı.

Cundy, bu konuşmadan kısa süre sonra Markle'ın kendisiyle irtibatı kestiğini söyledi. Radyocu, Markle'a, medyadan birileriyle ahbaplık etmeyi kesmesinin önerildiğine inandığın belirtti.